Barátkeresés felnőttként – miért ilyen nehéz, és hol indulj el?

Felnőttként új barátságokat kötni sokszor kihívást jelenthet. Megváltozott életünk ritmusa és prioritásai miatt gyakran érezzük magunkat elszigeteltnek, de nem vagyunk egyedül ezzel az érzéssel.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Sokáig azt hittem, hogy velem van a baj. Hogy mindenki másnak van egy tízfős, összetartó baráti köre, akikkel közösen nőtt fel, akik ott voltak minden születésnapon, és ma is együtt mennek hétvégén bruncholni vagy nyaralni. Aztán amikor a social médiát görgettem, egyre több olyan posztba futottam bele, ahol emberek nyíltan leírták, hogy milyen nehéz felnőttként új barátságokat kötni. Akkor esett le, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Nem arról van szó, hogy rosszul csinálnék valamit, egyszerűen csak megváltozott az életünk ritmusa, a prioritásaink, és vele együtt a kapcsolódás módja is.

A húszas éveimben még minden spontán volt. Egy új munkahely, egy közös projekt, vagy akár egy véletlen beszélgetés egy kávézóban is hozhatott új barátokat. Most viszont, amikor a napom 80 százaléka munkával, e-mailekkel, és „gyorsan még ezt is elintézem” típusú teendőkkel telik, sokszor már az is kihívás, hogy estére ne legyek teljesen szociálisan kiégve. De ettől még hiányzik a kapcsolódás, az a fajta őszinte, könnyed barátság, ahol nem kell semmit magyarázni, és elég egy „na, mi van veled?” ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön.

Miért érezzük azt, hogy ciki új barátokat keresni?

A felnőtt barátkeresés valamiért még mindig egy kicsit tabutéma. Ha valaki azt mondja, hogy társat keres, senki nem lepődik meg. De ha azt vallod be, hogy barátokat szeretnél találni, sokan furcsán néznek. Mintha ezzel azt is beismernéd, hogy valamit elrontottál, hogy nem voltál elég „népszerű” vagy „hűséges” korábban. Pedig a valóság sokkal egyszerűbb. Az életünk folyton változik! Költözünk, munkahelyet váltunk, párkapcsolatok alakulnak, és idővel mindenki egy picit máshová kerül. Olvass még a témában TESZT: ez a mediterrán tengerpart tükröz a leginkább Téged „Bocs, de jobbra váltottam.” – Mi történt, amikor az ex évek után megkeresett és te válaszoltál? A külső megfog, a belső megtart! Ez így túl egyszerű, mert valójában más kell, hogy valaki megtartson! 7 szuper üdítő nyári csajos film, amit soha nem lehet megunni

Ráadásul a közösségi média hajlamos torzítani a képet. Ott mindenki nevet a legjobb barátnőjével egy kávé mellett, de a valóságban lehet, hogy ők is hónapok óta próbálnak időpontot egyeztetni. Ettől függetlenül hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi vagyunk a kivételek, hogy valamiért csak nekünk „nem jön össze” a felnőtt barátság. Pedig valójában a legtöbben ugyanebben a cipőben járunk, csak nem beszélünk róla eleget.

A cikk folytatódik, lapozz!