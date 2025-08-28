Lehet, hogy a barátnőd egy energiarabló? Ezt a 4 mondatot figyeld meg tőle
istockphoto.com

Lehet, hogy a barátnőd egy energiarabló? Ezt a 4 mondatot figyeld meg tőle

Farkas Izabella
Írta 2025.08.28.

Sokan azt gondolják, hogy a barátság sosem lehet káros, hiszen a barátok azért vannak, hogy támogassanak. Azonban előfordulhat, hogy némelyik kapcsolatunk inkább energiát szív el tőlünk, mintsem hogy pozitívan hatna ránk. Az ilyen rejtett energiarabló barátságok felderítése azonban nem mindig könnyű.

Gyakran észrevétlenül épülnek be a mindennapjainkba, és olykor csak későn vesszük észre, hogy valami nincs rendben. Az alábbiakban négy olyan mondatra hívjuk fel a figyelmet, melyek segíthetnek azonosítani az energiánkat elszívó barátokat.

„Te mindig túl lelkes/pozitív/optimista vagy.”

Az egyik leggyakoribb mondat, amely rávilágíthat az energiarabló barátságokra, a következő: „Te mindig túl lelkes vagy.” Az ilyen kijelentések olyan emberektől származnak, akik gyakran érzik úgy, hogy Te túlságosan lelkesen, intenzíven vagy energikusan éled meg a dolgaidat.

Ezek a barátok általában szeretik elfojtani mások lelkesedését, hogy saját önértékelésüket növeljék. Ha rendszeresen hallasz hasonló kijelentéseket, érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ez a személy valóban támogat-e téged, vagy inkább a saját hasznára próbálja gyengíteni önbizalmadat.

