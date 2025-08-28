Lehet, hogy a barátnőd egy energiarabló? Ezt a 4 mondatot figyeld meg tőle

Gyakran észrevétlenül épülnek be a mindennapjainkba, és olykor csak későn vesszük észre, hogy valami nincs rendben. Az alábbiakban négy olyan mondatra hívjuk fel a figyelmet, melyek segíthetnek azonosítani az energiánkat elszívó barátokat.
„Te mindig túl lelkes/pozitív/optimista vagy.”
Az egyik leggyakoribb mondat, amely rávilágíthat az energiarabló barátságokra, a következő: „Te mindig túl lelkes vagy.” Az ilyen kijelentések olyan emberektől származnak, akik gyakran érzik úgy, hogy Te túlságosan lelkesen, intenzíven vagy energikusan éled meg a dolgaidat.
Ezek a barátok általában szeretik elfojtani mások lelkesedését, hogy saját önértékelésüket növeljék. Ha rendszeresen hallasz hasonló kijelentéseket, érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ez a személy valóban támogat-e téged, vagy inkább a saját hasznára próbálja gyengíteni önbizalmadat.
