Lehet, hogy a barátnőd egy energiarabló? Ezt a 4 mondatot figyeld meg tőle

Sokan azt gondolják, hogy a barátság sosem lehet káros, hiszen a barátok azért vannak, hogy támogassanak. Azonban előfordulhat, hogy némelyik kapcsolatunk inkább energiát szív el tőlünk, mintsem hogy pozitívan hatna ránk. Az ilyen rejtett energiarabló barátságok felderítése azonban nem mindig könnyű.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Gyakran észrevétlenül épülnek be a mindennapjainkba, és olykor csak későn vesszük észre, hogy valami nincs rendben. Az alábbiakban négy olyan mondatra hívjuk fel a figyelmet, melyek segíthetnek azonosítani az energiánkat elszívó barátokat.

„Te mindig túl lelkes/pozitív/optimista vagy.”

Az egyik leggyakoribb mondat, amely rávilágíthat az energiarabló barátságokra, a következő: „Te mindig túl lelkes vagy.” Az ilyen kijelentések olyan emberektől származnak, akik gyakran érzik úgy, hogy Te túlságosan lelkesen, intenzíven vagy energikusan éled meg a dolgaidat.

Ezek a barátok általában szeretik elfojtani mások lelkesedését, hogy saját önértékelésüket növeljék. Ha rendszeresen hallasz hasonló kijelentéseket, érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ez a személy valóban támogat-e téged, vagy inkább a saját hasznára próbálja gyengíteni önbizalmadat. Mások ezeket olvassák Lehet, hogy korral jár? Most már én is szeretem az őszt, el is mondom miért Egy kutatás szerint a nagy fenekű nők egészségesebbek és okosabbak Ha elkerülöd ezt a 3 kifejezést, máris jobban kommunikálsz, mint az emberek többsége „Csókolózott a rajztanárnőmmel.” Mi történt, amikor anyukádat lebuktattad egy bizarr dologgal?

A cikk folytatódik, lapozz!