Babavárás keleti bölcsességgel: 10 tanulságos nézőpont

A keleti filozófiák és hagyományok az élet számos területén nyújtanak mély bölcsességet, beleértve a várandósság időszakát is. Az alábbiakban bemutatunk tíz keleti nézőpontot, amelyek új fényt vethetnek a babavárásra, lehetőséget adva arra, hogy a leendő édesanyák és édesapák is gazdagítsák e különleges időszak élményeit.
Az élet kezdete és érkezése
A keleti filozófiák közül sok, például a hinduizmus és a buddhizmus úgy tartják, hogy az élet nem a fogantatással, hanem a lélek érkezésével kezdődik.
Ez a gondolat arra ösztönzi a szülőket, hogy már a várandósság alatt is tudatos kapcsolatot építsenek ki születendő gyermekükkel, és mélyen tiszteljék az érkező új élet egyedülálló küldetését.