„Nem tudta, hogy a ruhákat ki kell mosni” – Felnőtt emberek, akik banális dolgokat sem értenek

Olykor gyerekkorból már régen kinőtt személy is lehet elképesztő módon tudatlan.
1/10 A szuri
Egy idősebb hölgy telefonált, hogy szeretné megkapni a szoksásos influenza elleni oltását, de amikor időpontot akartam egyeztetni vele, erősködött, hogy nem akar személyesen bejönni, mert olvasta, hogy ez "telefonos és online időpontban is elérhető." El kellett neki magyaráznom, hogy sajnos a telefonon keresztül nem fogjuk tudni beoltani.
2/10 Expressz vasút
Amerikában dolgoztam pár évet és Magyarország nagyon érdekelte az egyik kolléganőmet. Azt mondta, egyszer majd meglátogat, "bár tudja, hogy nagyon hosszú lesz a vonat-út." Mondtam neki, hogy nem kell vonatoznia, mert csak odarepül, de azt mondta, ő mindenhova vonattal megy, mert fél a repüléstől. Nagyon elkeseredett, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok és Európa között nincs vasútvonal.
Egy fiatal férfi panaszkodva telefonált, hogy nem indul a kocsija, amit a kereskedésünktől vett. Mondtam neki, hogy hozza be. Kiderült, hogy a kocsinak semmi baja nem volt, csak nem tankolt bele, mióta elvitte tőlünk. Nem tudta, hogy az autókat rendszeresen tankolni kell.