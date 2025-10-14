„Nem tudta, hogy a ruhákat ki kell mosni” – Felnőtt emberek, akik banális dolgokat sem értenek

Amerikában dolgoztam pár évet és Magyarország nagyon érdekelte az egyik kolléganőmet. Azt mondta, egyszer majd meglátogat, "bár tudja, hogy nagyon hosszú lesz a vonat-út." Mondtam neki, hogy nem kell vonatoznia, mert csak odarepül, de azt mondta, ő mindenhova vonattal megy, mert fél a repüléstől. Nagyon elkeseredett, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok és Európa között nincs vasútvonal.



