Az indiaiak szerint a hajolajozás szeretet is egyben. Ezért kellene neked is csinálnod

A hajolajozás nem valami új divat, évszázadok óta része a dél-ázsiai szépségápolási hagyományoknak, és mára a nyugati önápolási rutinokba is beépült. De mit is jelent pontosan? Gyakorlati értelemben ez egy ayurvédikus rituálé. Mosás előtt olajat masszírozunk a fejbőrbe, hogy tápláljuk a hajgyökereket, és erősebb, hosszabb hajat támogassunk. Ennél többről is szól viszont. Ez egy figyelmes, önmagunkra fordított pillanat, egyfajta self-care. Ha érdekel, miért emelik ki sokan a hajolajozást a ragyogó, egészséges haj titkai közül, olvass tovább!

Az olajozás szeretet is egyben „A ‘sneha’ egyszerre jelent szeretetet és olajozást” – mondja Akash Mehta, aki testvérével, Nikitával alapította a Fable & Mane márkát. Indiai gyökereik és gyerekkori meséik inspirálták őket. „Az ayurvédában az önszeretet a fejünknél, szó szerint a koronánál kezdődik.” Nekik a hajolajozás nemcsak szépítő szertartás volt: gyerekkorukban nagymamájuk masszírozta az olajokat a fejbőrükbe, miközben mesélt India növényi és állati világa legendáiról. Ez a rituálé egyszerre nyugtatott és kapcsolta össze a hagyományt a személyes gondoskodással.

