„A feleségem csak B terv volt" – Férfiak, miért nem azt vettétek el, akibe szerelmesek voltatok?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.12.

Nem is gondolnánk, olykor min múlik, hogy a férfiak kivel kötik össze életüket.

Megalkudva

A feleségem a nyomába sem ér a szerelmemnek, de a szerelmem külföldre költözött és nem erőltette, hogy menjek utána. Akit elvettem feleségül, nem más, mint egy B terv, de tisztelem és nem szegek meg egyetlen ígéretet sem, amit az oltárnál fogadtam meg neki.

Instant

A feleségemmel egymásra néztünk egy házibuliban és abban a percben eldőlt minden. Tudtam, hogy ő lesz az, akivel leélem az életem és – állítása szerint – ő is ugyanezt érezte. Ennyi volt, csak egy pillanat és kész: tudtuk, hogy megtaláltuk egymást.

HOZZÁSZÓLÁSOK