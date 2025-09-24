Az Emily Párizsban 5. évada egyre közeleg – minden, amit eddig tudunk

Az Emily Párizsban 5. évada egyre közeleg – minden, amit eddig tudunk

Az Emily Párizsban sorozat ötödik évada hamarosan debütál a Netflixen. Az új évad izgalmas helyszínekkel és fordulatokkal várja a rajongókat.

Ha te is rajongója vagy az Emily Párizsban sorozatnak, szinte biztos, hogy már észrevetted a Netflixen a nagy hírt: december 18-án jön az ötödik évad – és ezzel együtt a búcsú is. Igen, a következő évad lesz a sorozat fináléja.

De mire számíthatunk az utolsó részekben? Hol játszódik a történet, kik térnek vissza, és ki az, akit már nem láthatunk viszont? Mutatjuk az eddig napvilágot látott izgalmas részleteket!

Egyszerre érkezik a teljes évad

Az Emily Párizsban ötödik évada 2025. december 18-án debütál a Netflixen, és – a korábbi évadokhoz hasonlóan – egyszerre érkezik mind a 10 epizód. A forgatás már augusztusban lezárult, erről Lily Collins, a sorozat főszereplője posztolt is a közösségi médiában.

