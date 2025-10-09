Az ember biztonságra törekszik, pedig fejlődni csak bizonytalanságban lehet

A bizonytalanság nemcsak kellemetlen állapot, hanem lehetőség is a fejlődésre és kreativitásra. Fedezd fel, hogyan tanulhatod meg nemcsak elviselni, hanem ünnepelni is az ismeretlent.

Természetes igény, hogy az életben a bizonyosságot keressünk: biztos válaszokat, kiszámítható jövőt, stabil kereteket akarunk. Pedig a bizonytalanság nem pusztán kellemetlen állapot — lehetőség is: a fejlődés, a kreativitás és önismeret melegágya. De vajon miként fordíthatjuk a nem tudást értékké — hogyan tanuljuk meg nem csak elviselni, de ünnepelni is azt, amit nem ismerünk?

Miért nehéz a bizonytalanság?

A bizonytalanság stresszt okozhat — egy kutatás szerint ha nem tudjuk, mi történik, az sokkal feszültebb állapotot idéz elő, mintha biztosan tudnánk, hogy valami rossz következik be. Ez azért is van, mert az emberi agy alapvetően biztonságra törekszik: szereti a kiszámíthatóságot, struktúrát, mintázatokat. Amikor ezek hiányoznak, az agy készenléti állapotba kapcsol, reagál, aggódik, latolgat.

Ráadásul a modern társadalom – ahol az információ és tudás érték — hajlamos megbélyegezni a bizonytalanságot: gyengeségként, döntésképtelenségként, bizonytalanságként kezelni. Nem feltétlenül kell azonban így tekintenünk erre: a „nem tudás" lehet nyitott állapot, ahol új lehetőségekkel gazdagodhatunk.

Az életúti döntések, párkapcsolati kérdések, karrierváltások mind olyan területek, ahol az adatok és kalkulációk nem adnak biztos útmutatót. Ezekben az esetekben az ambivalencia nem akadály, hanem jele annak, hogy többféle jövő is elképzelhető.

