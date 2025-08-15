„Az ebédszünetem a hullaházban töltöm” Orvosok, mi a legjobb tanácsotok a kollégáknak?

Az egészségügyben dolgozni több fronton is kihívás, ezért kell figyelni, ha a tapasztalt kollégák adnak tanácsot.

A legfontosabb brigád

Több kórházban is dolgozom, de mindegyikben jóban vagyok a biztonsági őrökkel. Szerintem a kórházi dolgozók közül ők méltatlanul alulértékeltek. Érdemes jóban lenni velük, mert nagyon sok dologban tudnak segíteni. Volt, hogy annyira kimerültem, hogy aludnom kellett, ilyenkor mindig szóltam nekik és megkértem őket, hogy keltsenek fel, ha beteg érkezik. Sosem mószeroltak be. És barátkozz össze a gondnokkal és a takarítókkal is, ők nagyon hasznos tagjai az egészségügyi intézményeknek! Bármi kell, beszerzik, bármi gond van, segítenek és – nem utolsósorban – mindig tőlük lehet hallani a legszaftosabb pletykákat.