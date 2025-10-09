„Babkonzerven éltem évekig” – A legjobb „life hack” amikor csóró voltam

Nem mindenkit vet fel a pénz, de akadnak jó tippek, amik segítenek átvészelni egy szűkösebb időszakot.
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
1/10 Periféria
Nekem az segített a legtöbbet, hogy a központból kiköltöztem az agglomerációba - ahol sokkal olcsóbb az albérlet - vettem egy olcsó bringát használtan és azóta biciklivel járok dolgozni. Tízezreket spórolok egy hónapban és a testedzés is pipa.
2/10 Kondi
Jelenleg kauciót gyűjtök egy albérletre, ezért pár hónapig kénytelen vagyok a kocsimban lakni. Úgy teszem élhetővé ezt az időszakot, hogy havibérletet váltottam egy konditerembe. 15.000 Ft és ezzel minden nap mehetek, ami azt jelenti, hogy minden nap le tudok zuhanyozni (és a fehérneműimet gyorsan kimosni) méltósággal vécézni és amíg ott vagyok, van ingyen wifim. Természetesen az edzés is jól jön, segít eltölteni az időt.
Ne csinálj gyereket. Minden pénzed, időd és energiád elveszik. Kemény, de így van: a gyerek manapság már luxus. Én azt mondom, ha nem engedheted meg magadnak anyagilag, akkor egy ártatlan embert ne tegyél ki nélkülözésnek.