„Babkonzerven éltem évekig” – A legjobb „life hack” amikor csóró voltam

Jelenleg kauciót gyűjtök egy albérletre, ezért pár hónapig kénytelen vagyok a kocsimban lakni. Úgy teszem élhetővé ezt az időszakot, hogy havibérletet váltottam egy konditerembe. 15.000 Ft és ezzel minden nap mehetek, ami azt jelenti, hogy minden nap le tudok zuhanyozni (és a fehérneműimet gyorsan kimosni) méltósággal vécézni és amíg ott vagyok, van ingyen wifim. Természetesen az edzés is jól jön, segít eltölteni az időt.



