Az anya–lánya barátság túl nagy terhet róhat a „gyerekre”

Az anya–lánya kapcsolat az egyik legerősebb és legmeghatározóbb kötelék az életben. Gyerekként természetes, hogy az anyát tekintjük biztonságos bázisnak, akivel bármit meg lehet osztani. A felnőtté válással azonban a dinamika sokat változik.
A lányból nő lesz, saját élettel, döntésekkel, és az anya szerepe is átalakul. Ilyenkor gyakran felmerül a kérdés, hogy mennyire egészséges, ha ez a kapcsolat barátsággá alakul, és hol van az a határ, amikor a közelség már inkább teher, mint támogatás? Íme, néhány gondolat arról, hogyan maradhat ez a különleges kötelék szeretetteljes, mégis egészséges határok között.
Nincs köztük titkok
Sokan vágynak arra, hogy szoros kapcsolatban legyenek az édesanyjukkal vagy a gyermekükkel. Egy olyan kötelék, amelyben nincsenek titkok, ahol bármikor, bármit meg lehet beszélni, sokak számára az ideális családi kapcsolat képét jelenti. Ebben a helyzetben az anya és lánya nemcsak családtagok, hanem szövetségesek, bizalmasok, akik segítik és támogatják egymást a mindennapokban. Ez a fajta intimitás képes erősíteni a biztonságérzetet és a kölcsönös szeretetet.
