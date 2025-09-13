Az anya–lánya barátság túl nagy terhet róhat a „gyerekre”
Az anya–lánya barátság túl nagy terhet róhat a „gyerekre”

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.13.

Az anya–lánya kapcsolat az egyik legerősebb kötelék az életben, amely felnőtté válással sokat változik. Hogyan maradhat ez a kötelék szeretetteljes, mégis egészséges határok között?

Az anya–lánya kapcsolat az egyik legerősebb és legmeghatározóbb kötelék az életben. Gyerekként természetes, hogy az anyát tekintjük biztonságos bázisnak, akivel bármit meg lehet osztani. A felnőtté válással azonban a dinamika sokat változik.

A lányból nő lesz, saját élettel, döntésekkel, és az anya szerepe is átalakul. Ilyenkor gyakran felmerül a kérdés, hogy mennyire egészséges, ha ez a kapcsolat barátsággá alakul, és hol van az a határ, amikor a közelség már inkább teher, mint támogatás? Íme, néhány gondolat arról, hogyan maradhat ez a különleges kötelék szeretetteljes, mégis egészséges határok között.

Nincs köztük titkok

Sokan vágynak arra, hogy szoros kapcsolatban legyenek az édesanyjukkal vagy a gyermekükkel. Egy olyan kötelék, amelyben nincsenek titkok, ahol bármikor, bármit meg lehet beszélni, sokak számára az ideális családi kapcsolat képét jelenti. Ebben a helyzetben az anya és lánya nemcsak családtagok, hanem szövetségesek, bizalmasok, akik segítik és támogatják egymást a mindennapokban. Ez a fajta intimitás képes erősíteni a biztonságérzetet és a kölcsönös szeretetet.

Egy lány számára óriási érték, ha az anyja nemcsak szabályokat állít fel, hanem őszinte támaszt is nyújt. Ugyanígy, egy anya is megnyugvást találhat abban, hogy a lánya bizalmába avatja, és nem zárja ki a fontos történésekből.

Az anya–lánya barátság túl nagy terhet róhat a „gyerekre"

