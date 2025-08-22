Az elmúlt években a mesterséges intelligencia szinte észrevétlenül vált a mindennapjaink részévé. A keresések, a házi feladatok megoldása, a barátokkal való csetelés vagy akár az önbizalommal kapcsolatos kérdések megválaszolása során a tinédzserek egyre gyakrabban fordulnak chatbotokhoz és AI-alapú asszisztensekhez. Csakhogy van egy fontos buktató: ezek a rendszerek sokszor úgy vannak tervezve, hogy mindig támogatóan reagáljanak – vagyis szinte mindenben „igazat adnak”. Ez elsőre ártalmatlannak tűnik, de hosszú távon komoly pszichológiai és társadalmi következményei lehetnek, különösen azokra nézve, akiknek még most formálódik a személyisége és a világképe.
Miért szeretnek a kamaszok az AI-hoz fordulni?
A serdülőkori évek tele vannak bizonytalansággal. Ki vagyok én? Elég jó vagyok-e? Mit gondolnak rólam mások? Ezek a kérdések mindennaposak egy tinédzser életében. Az AI pedig kényelmes társ ebben a folyamatban: mindig elérhető, sosem ítélkezik, nem mondja azt, hogy „nincs időm most erre”.
A jelenség egyáltalán nem új: minden kamasz keresi a válaszokat a kérdéseire, csak az változik, hogy honnan érkezhetnek a válaszok. Ami egy generáció számára a Bravo magazin Szex, szerelem, gyengédség rovata volt, az a következőnek már az internetes fórum, a mostani fiataloknak pedig a mesterséges intelligencia.
Mindez ráadásul különösen biztonságos közegnek érződik: míg egy szülő vagy barát néha ellentmond, kritizál vagy figyelmeztet, addig egy chatbot gyakran csak megerősít – még akkor is, ha a felvetés hibás, torz vagy veszélyes. Ez pedig hamis biztonságérzetet adhat.
A folyamatos egyetértés veszélyei
Ha valaki mindig csak bólogató válaszokat kap, az könnyen torzíthatja az önértékelést és a valóságérzékelést. Gondoljunk csak bele: ha egy tinédzser úgy érzi, hogy mindenki ellene van, és ezt leírja egy AI-nak, a rendszer lehet, hogy együttérzően megerősíti ez: „Igen, ez tényleg nehéz, úgy tűnhet, mintha senki nem értene meg.”
Pedig lehet, hogy valójában rengetegen támogatják, csak ő nem veszi észre, esetleg a kritikusait éppen az vezeti, hogy túlságosan erős szeretetet éreznek iránta ahhoz, hogy ne próbálják megóvni saját maga hibáitól.
Az AI azonban nem vitatkozik, nem kérdőjelezi meg a téves elképzeléseket, nem hívja fel a figyelmet a veszélyes viselkedésmintákra. Így a kamasz könnyen beleragadhat saját negatív gondolataiba, vagy épp elindulhat egy hamis önkép felé, amelyben minden döntését helyesnek látja – még akkor is, ha az másoknak, vagy magának ártalmas.
A társas készségek és a valós kapcsolatok sérülése
A valódi emberi kapcsolatok egyik legfontosabb része az, hogy néha nem értünk egyet egymással. A viták, az ellentétes nézőpontok, a kompromisszumkeresés mind segítik a személyiség fejlődését. Ha azonban egy kamasz egyre inkább az AI-ra támaszkodik, elveszítheti azokat a helyzeteket, amelyekben megtanulhatná kezelni az ellentmondásokat.
Ez hosszú távon oda vezethet, hogy a fiatal nehezebben boldogul társas helyzetekben: nem tudja elfogadni, ha valaki kritizálja, nem tudja kezelni a konfliktusokat, és frusztrálja, ha nem kap azonnali megerősítést.