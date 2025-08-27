Ilyen augusztus végi időjárásra nem számítottál!

A szél mérsékelt, déli vagy délnyugati irányú, és sok helyen megélénkül. A csapadék valószínűsége alacsony, így száraz idő várható.
A pollenhelyzet ma mérsékelt lesz, ami allergiások számára is viszonylag kedvező. Az árpa és zab pollenjei mérsékelten magasak, míg a parlagfűé nagyobb mennyiségű. Ezért allergiásoknak érdemes óvintézkedéseket tenniük.
A nap folyamán az időjárás stabil marad, és csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora délutáni órákban éri el a csúcspontját, majd estefelé lassan csökken.
A szél az egész nap mérsékelt marad, ami enyhe szellőt jelent, és nem okoz komolyabb zavart.
A pollenkoncentráció estére nem változik jelentősen, így allergiásoknak továbbra is figyelniük kell.