Ilyen augusztus végi időjárásra nem számítottál!

Ma, augusztus 27-én szép, napos idő várható Magyarországon, ahol a felhők ritkák lesznek. A hőmérséklet reggel 9-17 fok között lesz, de a hidegebb helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Délutánra 27-33 fok közé melegszik fel a levegő.

A szél mérsékelt, déli vagy délnyugati irányú, és sok helyen megélénkül. A csapadék valószínűsége alacsony, így száraz idő várható.

A pollenhelyzet ma mérsékelt lesz, ami allergiások számára is viszonylag kedvező. Az árpa és zab pollenjei mérsékelten magasak, míg a parlagfűé nagyobb mennyiségű. Ezért allergiásoknak érdemes óvintézkedéseket tenniük.

A nap folyamán az időjárás stabil marad, és csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a kora délutáni órákban éri el a csúcspontját, majd estefelé lassan csökken.

A szél az egész nap mérsékelt marad, ami enyhe szellőt jelent, és nem okoz komolyabb zavart.

A pollenkoncentráció estére nem változik jelentősen, így allergiásoknak továbbra is figyelniük kell.