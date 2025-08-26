Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?
Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?

Arany Inez
2025.08.26.

Ma, 2025. augusztus 26-án Magyarországon a legfontosabb névnapok Anikó és Anna. Ezenkívül még több név is ünnepel, például Izsó, Natália, Cseke, Margit, Natali, Natasa, Noella, Rita, Ritta, Szellő, Szellőke, Tália és Zamfira.

Az Anikó név a héber eredetű Anna névből származik, amelynek jelentése „kegyelem” vagy „kegyelmes”. Az Anna név bibliai gyökerekkel rendelkezik, Szent Anna Mária édesanyja, aki a keresztény hagyományban a család és a nőiesség szimbóluma. Az Anikó név viselői általában melegszívűek, kitartóak, és nagy empátiával rendelkeznek mások iránt. Gyakran jellemzi őket a segítőkészség és a családcentrikusság.

Az Anna név szintén a kegyelem jelentésével bír, és az egyik legnépszerűbb női név Magyarországon. Az Anna név viselői általában kiegyensúlyozottak, higgadtak, és erős belső tartással rendelkeznek. Gyakran kitűnnek a művészi vagy szociális készségeikkel, és jó vezetői képességekkel bírnak.

A többi név közül a Natália is ma ünnepel, amely latin eredetű név, jelentése „születésnap” vagy „karácsony”. Natália névvel rendelkező híres személyek között vannak művészek és sportolók is.

Az augusztus 26-ai névnapokat többféle népi hiedelem és hagyomány is övezi.

