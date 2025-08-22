Ma Menyhért és Mirjam névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?
unsplash.com

Ma Menyhért és Mirjam névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?

Arany Inez
Írta 2025.08.22.

Ma, 2025. augusztus 22-én Magyarországon a Menyhért és Mirjam névnapját ünnepeljük, de ezen a napon több más névnap is van, például Agaton, Barakon, Barakony, Bogdána, Boglár, János, Mária, Merse, Mirjána, Szigfrid, Timót, Timótea, Timóteus, Timóteusz, Zakeus és Zombor névnapja is esik erre a napra.

Menyhért név eredete és jelentése: A Menyhért név a germán eredetű Magnus névből származik, amely „nagyot” vagy „jelentőset” jelent.

Ez a név a magyar névnapok között különleges, mert ritkábban használják, és a névhez a nagyság, erő és tekintély személyiségjegyei társulnak. A Menyhért nevű emberek általában határozottak, céltudatosak, és természetüknél fogva vezetői képességekkel rendelkeznek.

Mirjam név eredete és jelentése: A Mirjam héber eredetű név, amely a Bibliából ismert Mária név egyik formája. Jelentése „kívánatos”, „kedves” vagy „felséges asszony”.

A Mirjam névnaposok általában érzékenyek, empatikusak és művészi hajlamúak, ugyanakkor erős belső tartással rendelkeznek, amely segíti őket a nehézségek leküzdésében.

