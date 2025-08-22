Mit hoz a mai időjárás? Így alakul a péntekünk

Ma, 2025. augusztus 22-én Magyarországon a nap folyamán változó időjárásra számíthatsz, amelyre jellemző az átlagosnál melegebb, nyári hőmérséklet és a szél enyhe változása.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet 18-20 Celsius-fok körül alakul, kevés felhővel, csapadék nélküli idővel. A szél gyenge, délnyugati irányú, 10-15 km/h sebességgel.

Délelőtt 9 órától 12 óráig a hőmérséklet 23-25 fokra emelkedik, a napsütés dominál, de északnyugaton megjelenhetnek gomolyfelhők, csapadék valószínűsége alacsony, 10% körüli. A szél továbbra is délnyugati, kissé élénkül, 15-20 km/h sebességgel.

Délután 12 órától 15 óráig a legmelegebb időszak érkezik, a hőmérséklet eléri a 27-29 fokot, főként a középső és déli területeken. Szél mérsékelt, délnyugati, 20-25 km/h, időnként erősödhet. Csapadék továbbra sem várható, bár helyenként a felhők megvastagodhatnak. Mások ezeket olvassák Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik Ma erős tüneteket is produkálhatnak az allergiások. Pollenhelyzet Magyarországon Veszélyes időjárás lesz – rekord hőmérséklet és extrém jelenségek Figyelem: veszélyes időjárás és rekordhőmérséklet

Kora este 15 órától 18 óráig a hőmérséklet 26-28 fok között alakul, a felhőzet kissé növekszik, főként az északkeleti tájakon, de eső nem valószínű. A szél fokozatosan mérséklődik, 15 km/h körül.

A cikk folytatódik, lapozz!