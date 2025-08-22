Mit hoz a mai időjárás? Így alakul a péntekünk

Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet 18-20 Celsius-fok körül alakul, kevés felhővel, csapadék nélküli idővel. A szél gyenge, délnyugati irányú, 10-15 km/h sebességgel.
Délelőtt 9 órától 12 óráig a hőmérséklet 23-25 fokra emelkedik, a napsütés dominál, de északnyugaton megjelenhetnek gomolyfelhők, csapadék valószínűsége alacsony, 10% körüli. A szél továbbra is délnyugati, kissé élénkül, 15-20 km/h sebességgel.
Délután 12 órától 15 óráig a legmelegebb időszak érkezik, a hőmérséklet eléri a 27-29 fokot, főként a középső és déli területeken. Szél mérsékelt, délnyugati, 20-25 km/h, időnként erősödhet. Csapadék továbbra sem várható, bár helyenként a felhők megvastagodhatnak.
Kora este 15 órától 18 óráig a hőmérséklet 26-28 fok között alakul, a felhőzet kissé növekszik, főként az északkeleti tájakon, de eső nem valószínű. A szél fokozatosan mérséklődik, 15 km/h körül.