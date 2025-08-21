Ma ideális nyári időjárásunk van, ennyi fok várható

Az időjárás napos, stabil, csapadék nem valószínű.
Óránkénti bontásban a következő jellemzők várhatók:
- Reggel 6-9 óra között a hőmérséklet 16-18 fok között alakul, a levegő friss, szél enyhén északnyugati irányból 10-15 km/h sebességgel fújhat.
- Délelőtt 9-12 óra között a hőmérséklet gyorsan emelkedik 22-25 fokra, a napsütés intenzív, szél mérsékelt marad.
- Délután 12-18 óra között a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül várható, szél enyhén élénk lehet 15-20 km/h sebességgel, főként északnyugati irányból.
- Este 18-21 óra között a hőmérséklet fokozatosan csökken 23-20 fokra, a szél gyengül, a levegő nyugodt marad.
- Éjszaka 21-24 óra között 17-16 fok körül alakul a minimum, csapadék nem várható, a felhőzet kevés, légmozgás gyenge.
A mai napon az allergiások számára a pollenhelyzet közepesen terhelő.
Mások ezeket olvassák
A légköri parlagfű pollen koncentrációja emelkedett, ezért érzékenyeknek ajánlott kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, valamint használni megfelelő védőintézkedéseket.
Összességében ma Magyarországon nyárias, napos idő várható, csapadék nélkül, mérsékelt északnyugati széllel, hőmérséklet 16-29 fok között változik, és közepes pollen terhelés nehezítheti az allergiások napját.Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!