Ma ideális nyári időjárásunk van, ennyi fok várható
Ma ideális nyári időjárásunk van, ennyi fok várható

Arany Inez
Írta 2025.08.21.

Ma, 2025. augusztus 21-én Magyarországon a hőmérséklet általában kellemes, napközben körülbelül 28-29 fok várható, éjszaka pedig 16-17 fok körül alakul.

Az időjárás napos, stabil, csapadék nem valószínű.

Óránkénti bontásban a következő jellemzők várhatók:

  • Reggel 6-9 óra között a hőmérséklet 16-18 fok között alakul, a levegő friss, szél enyhén északnyugati irányból 10-15 km/h sebességgel fújhat.
  • Délelőtt 9-12 óra között a hőmérséklet gyorsan emelkedik 22-25 fokra, a napsütés intenzív, szél mérsékelt marad.
  • Délután 12-18 óra között a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül várható, szél enyhén élénk lehet 15-20 km/h sebességgel, főként északnyugati irányból.
  • Este 18-21 óra között a hőmérséklet fokozatosan csökken 23-20 fokra, a szél gyengül, a levegő nyugodt marad.
  • Éjszaka 21-24 óra között 17-16 fok körül alakul a minimum, csapadék nem várható, a felhőzet kevés, légmozgás gyenge.

A mai napon az allergiások számára a pollenhelyzet közepesen terhelő.

A légköri parlagfű pollen koncentrációja emelkedett, ezért érzékenyeknek ajánlott kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, valamint használni megfelelő védőintézkedéseket.

Összességében ma Magyarországon nyárias, napos idő várható, csapadék nélkül, mérsékelt északnyugati széllel, hőmérséklet 16-29 fok között változik, és közepes pollen terhelés nehezítheti az allergiások napját.

