Augusztus 19. névnapok: Huba, Bernát, Emília, János – Mit tudunk a személyiségükről?
Augusztus 19. névnapok: Huba, Bernát, Emília, János – Mit tudunk a személyiségükről?

Arany Inez
Írta 2025.08.19.

Ma, 2025. augusztus 19-én Magyarországon Huba, Bernát, Bernárd, Emília, János, Lajos és Szebáld a névnaposok. Ezek közül a két legfontosabb és legismertebb név a Huba és a Bernát.

A Huba név a magyar hagyományban egy ősi magyar vezér neve, aki a honfoglalás korából ismert. Jelentése nem teljesen tisztázott, de a magyar néphagyományban erőt, vezetői képességet és bátorságot szimbolizál.

A Huba név viselői általában határozott, céltudatos személyiségek, akik képesek irányítani, és akikben erős a hazaszeretet. A névhez kapcsolódóan számos népi monda és történet maradt fenn, amelyek a magyar törzsek egyesítéséhez kötődnek.

A másik kiemelt név, a Bernát vagy Bernárd germán eredetű név, jelentése „medve” és „erős”, azaz „erős, mint a medve”. A Bernát nevű emberek jellemzően kitartóak, megbízhatóak és védelmező személyiségek. Az erő és bátorság mellett a Bernát név viselői gyakran tudatosak és lojálisak, akik fontosnak tartják a családi és baráti kötelékeket.

