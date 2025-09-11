Aszimmetrikussá teheti az arcodat, ha az oldaladon alszol
Manapság különösen elterjedt a szépségiparban és közösségi médiában a „tökéletes arányosság” illúziója. Egyre gyakrabban találkozunk TikTok-videókkal, melyek azt sugallják, hogy az oldalt alvás eltorzíthatja arcunkat. De vajon mennyi valóságalapja van ennek a jelenségnek?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mit mondanak a szakértők?

Dr. Yash Mehta plasztikai sebész és Dr. Geetika Mittal Gupta szépségipari szakértő a Vogue-nak adott interjúban egyértelműen tisztázza: felnőttkorban az arc csontjai már összeolvadtak, így az alvási pozíció nem képes arra, hogy elmozdítsa vagy formálja azokat. Az esetleges „aszimetriát” elsőként a lágyszövetek finom változásai okozzák: idővel a tartós, egyoldali nyomás hatására a bőr petyhüdtebbé válhat, a zsírszövet elmozdulhat, a vérkeringés pedig akadozhat – ezek együttese valóban eredményezhet apró változásokat, amiket aztán a tükörben is észrevehetünk.

