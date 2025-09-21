5 apró varázslatos ötlet, amivel az őszt beviszed az otthonodba
Unsplash

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.21.

Az ősz beköszöntével sokan érezzük, hogy szeretnénk a lakásunk hangulatát is összehangolni a kinti változásokkal. Ilyenkor érdemes kicsit átalakítani a megszokott dekorációt, hogy az otthonunk még meghittebb és barátságosabb legyen.

Termésdekoráció kreatívan

A természet gazdag szín- és formavilága ősszel igazán lenyűgöző. Gyűjts be különféle terméseket, mint a gesztenye, makkok vagy színes levelek, amelyeket aztán otthon, kreatívan elrendezhetsz egy tálban vagy vázában.

Ez a megoldás nemcsak olcsó, de egyedi hangulatot is teremt. Ha szeretnél kicsit kísérletezni, megpróbálhatod festékszóróval arany vagy ezüst színben is lefújni a terméseket, és így egy modernebb megjelenést nyújthatsz vele bármely helyiségben.

    HOZZÁSZÓLÁSOK