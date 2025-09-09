Így hat ránk, ha az apánk nem mutatja ki a szeretetét gyerekkorunkban
Így hat ránk, ha az apánk nem mutatja ki a szeretetét gyerekkorunkban

Farkas Izabella
Írta 2025.09.09.

A szülői szeretet gyermekkorunk meghatározó részét képezi, és az, hogy mennyire érezzük magunkat szeretve és törődve, hosszú távon befolyásolja lelki egészségünket és személyiségfejlődésünket. Amikor azonban az apai szeretet kifejezése elmarad, akár tudatosan, akár tudattalanul, ennek mély hatásai lehetnek a gyermek életére.

Az apai szeretet és annak hiánya

Az apa szerepe a családban hagyományosan sokrétű, ám legfontosabb feladata, hogy érzelmi stabilitást és biztonságot nyújtson gyermekének. Ha az édesapa nem mutatja ki szeretetét a gyereke iránt, a gyermek megbecsülésérzése súlyosan sérülhet. Különböző pszichológiai tanulmányok is foglalkoznak ezzel, például a Harvard Egyetem egyik kutatása arra hívja fel a figyelmet, hogy az érzelmi távolságtartás és a kommunikáció hiánya már korán szorongást kelthet a gyerekekben.

Emellett, a serdülőkorban az önértékelés hiánya, az identitáskeresés és az intimitással kapcsolatos problémák gyakori tünetei lehetnek annak, ha az apa érzelmileg elérhetetlen volt.

