„A feleségem anyja dönt helyettünk mindenben” – férjek panaszkodnak az anyós-problémákról
iStock

Címlap / Életmód / Család / „A feleségem anyja dönt helyettünk...

„A feleségem anyja dönt helyettünk mindenben” – férjek panaszkodnak az anyós-problémákról

Farkas Izabella
Írta 2025.09.13.

Mennyi házasságban tűnik fel az a bizonyos harmadik fél, mint egyfajta rejtett döntéshozó? Az anyósok szerepe gyakran kulcsfontosságúvá válik, és nem feltétlenül pozitív értelemben. A különféle kulturális és társadalmi hagyományok szerint formálódó családi dinamikák olyan komplex helyzeteket teremthetnek, amelyeket csak az érintett házastársak értenek meg igazán.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Van az a pont, amikor már nem lehet legyinteni az anyósra. Amikor nem csak néha szól bele, hanem folyamatosan ott van – a döntéseinkben, a lakásunkban, sőt, néha a legintimebb pillanatainkban is. Sokan legyintenek, hogy „ugyan, ilyen minden családban előfordul”, de ezek a férjek nem apróságokról mesélnek.

Egyeseknél az anyós választja ki a gyerek nevét, másoknál a kanapét – de van olyan is, aki szó szerint beállít a hálószobába vacsoraidőben.

A gyerekünk nevét is az anyóson keresztül kellett jóváhagyatni

Amikor a feleségem teherbe esett, azt hittem, ez az időszak rólunk fog szólni. Aztán jött az első névötlet – én mondtam egy nevet, ő tetszett neki, de azt válaszolta: „Megkérdezem anyát is.” Innentől kezdve úgy éreztem, mintha minden döntésünket egy harmadik fél hozná meg. Milyen pelenka legyen, milyen babakocsi, mi legyen a szülésnapi ajándék egymásnak… minden átment anyósom szűrőjén. Már nem csak idegesített – sértett is. Mintha a véleményem kevesebbet érne. És azóta sem változott sokat.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!

A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!
Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?

Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?
Menyasszony horoszkóp: ilyen vagy, miután megkérték a kezedet

Menyasszony horoszkóp: ilyen vagy, miután megkérték a kezedet
Ez okozza a legrosszabb rémálmokat. Nem a félelem az!

Ez okozza a legrosszabb rémálmokat. Nem a félelem az!
„A professzorom lebeszélt az egyetemről és igaza volt” – 10 szívmelengető példa a kaotikus jóra

„A professzorom lebeszélt az egyetemről és igaza volt” – 10 szívmelengető példa a kaotikus jóra
Ezt a 4 zodiákust sosem csapja be az intuíciója

Ezt a 4 zodiákust sosem csapja be az intuíciója
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK