„A testem már nem csak az enyém” 10 jó dolog, amiről le kell mondanom, mióta gyerekem van

Címlap / Életmód / Család / „A testem már nem csak az enyém” 10 jó...

„A testem már nem csak az enyém” 10 jó dolog, amiről le kell mondanom, mióta gyerekem van

Szőke Angéla
Írta 2025.09.14.

Mikor még nem volt gyerekem, természetesnek vettem – ma már olyan luxusnak tűnő – dolgokat, mint a csajos kávézások, fodrász/kozmetikus, randik és hajnalig tartó bulik. Ugyan van, ami bőven kárpótol, de az alábbi tíz dologról ma már csak álmodom.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Smink minden nap

Régen minden reggel feldobtam egy sminket, ha mentem valahova. Semmi extra, nem töltöttem órákat a tükör előtt, de önbizalmat adott egy laza ötperces kis makeup és szerettem is csinálni. Közben szólt a zene, kortyolgattam a kávém, a reggeli rituálém szerves része volt.

Ma örülök, ha annyi időm van, hogy lófarokba fogjam a hajam, miután a gyerkőcöket felöltöztettem, megetettem, így a smink csak különleges alkalmakra marad.

2/10 Kiadós alvás

Ugye nem lepődött meg senki, hogy ez is szerepel a listán? Annyiszor hallottam ezt más szülőktől, hogy becsüljek meg minden végigaludt éjszakát és most én is az az ember vagyok, aki ezt a szingli barátnőinek mondogatja.

Mások ezeket olvassák

3/10 Jóga

Imádok jógázni, a barátnőimmel gyakran jártunk órákra és itthon is gyakoroltam hetente legalább kétszer. Megadtam a módját: lágy keleti zenével, füstölőkkel, stb.

Jelenlegi napjaim realitása az, hogy az egyik gyerek a hátamra mászik, a másik a lábamba kapaszkodva bömböl, így annak is örülök, ha este fürdés előtt van pár percem nyújtani.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„A testem már nem csak az enyém” 10 jó dolog, amiről le kell mondanom, mióta gyerekem van

„A testem már nem csak az enyém” 10 jó dolog, amiről le kell mondanom, mióta gyerekem van
A rákellenes és fogyasztó tea. Így készítsd el, hogy tökéletes legyen!

A rákellenes és fogyasztó tea. Így készítsd el, hogy tökéletes legyen!
Mikroálom: csak pár másodpercig tart és minden nap megtörténik veled

Mikroálom: csak pár másodpercig tart és minden nap megtörténik veled
Mit jelent a „bajuszol”? 100 dél-alföldi szó, amit kevesen értenek

Mit jelent a „bajuszol”? 100 dél-alföldi szó, amit kevesen értenek
Horoszkópod szerint így csavarod el az ellenkező nem fejét

Horoszkópod szerint így csavarod el az ellenkező nem fejét
Ilyen szuperképességed van csillagjegyed alapján

Ilyen szuperképességed van csillagjegyed alapján
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK