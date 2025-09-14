„A testem már nem csak az enyém” 10 jó dolog, amiről le kell mondanom, mióta gyerekem van

Mikor még nem volt gyerekem, természetesnek vettem – ma már olyan luxusnak tűnő – dolgokat, mint a csajos kávézások, fodrász/kozmetikus, randik és hajnalig tartó bulik. Ugyan van, ami bőven kárpótol, de az alábbi tíz dologról ma már csak álmodom.
Régen minden reggel feldobtam egy sminket, ha mentem valahova. Semmi extra, nem töltöttem órákat a tükör előtt, de önbizalmat adott egy laza ötperces kis makeup és szerettem is csinálni. Közben szólt a zene, kortyolgattam a kávém, a reggeli rituálém szerves része volt.
Ma örülök, ha annyi időm van, hogy lófarokba fogjam a hajam, miután a gyerkőcöket felöltöztettem, megetettem, így a smink csak különleges alkalmakra marad.
Ugye nem lepődött meg senki, hogy ez is szerepel a listán? Annyiszor hallottam ezt más szülőktől, hogy becsüljek meg minden végigaludt éjszakát és most én is az az ember vagyok, aki ezt a szingli barátnőinek mondogatja.