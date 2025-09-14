„A testem már nem csak az enyém” 10 jó dolog, amiről le kell mondanom, mióta gyerekem van

Régen minden reggel feldobtam egy sminket, ha mentem valahova. Semmi extra, nem töltöttem órákat a tükör előtt, de önbizalmat adott egy laza ötperces kis makeup és szerettem is csinálni. Közben szólt a zene, kortyolgattam a kávém, a reggeli rituálém szerves része volt.



Ma örülök, ha annyi időm van, hogy lófarokba fogjam a hajam, miután a gyerkőcöket felöltöztettem, megetettem, így a smink csak különleges alkalmakra marad.



