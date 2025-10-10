Anyai vagy apai örökség? 5 tulajdonság, amit édesanyádtól és 4, amit édesapádtól kaptál

Gondolkodtál már azon, miért pislogsz azonnal, ha belenézel a Napba? Vagy hogy honnan jöhet egy kisbaba vörös, göndör haja, ha a családban senkinek sincs hasonló? A gének világa tele van meglepetésekkel.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Gondolkodtál már azon, miért pislogsz azonnal, ha belenézel a Napba? Vagy hogy honnan jöhet egy kisbaba vörös, göndör haja, ha a családban senkinek sincs hasonló? A gének világa tele van meglepetésekkel, és nem mindig ott keresendők a válaszok, ahol elsőre gondolnánk.

A genetikai öröklődés sokkal bonyolultabb annál, mint hogy „a kék szem anyától, a barna hajat apától örököltem”. Dawn Allain genetikai tanácsadó szerint ugyanis a legtöbb tulajdonság több gén együttes hatására alakul ki, és ezekből hol egyik, hol másik szülő „csomagját” kapjuk meg. Sőt még az is előfordul, hogy a környezet, az életmód felülírja az örökölt hajlamokat.

De mi az, ami valóban örökletes – és vajon melyik szülőnktől jön? A The Healthy jó néhány izgalmas genetikai titokról lerántotta a leplet. Olvass még a témában Októberi előrejelzés: mit tartogatnak a csillagok ősz közepére? 10 kis szokás, amivel jövőre sokkal gazdagabb leszel 5 dolog, amit ha 30 évesen elkezdesz, 50 éves korodban boldogabb leszel Napindító motivációk: ébredj ezekkel a gondolatokkal az új évben!

Nézzük, mit örökölhettél anyukádtól

Az anyagcseréd és a „jó zsírt”Tudtad, hogy tested kétféle zsírt raktároz? A „jó” barna zsír segít kalóriát égetni, míg a „rossz” fehér zsír inkább raktároz. Egy, a Nature Communications című tudományos lapban megjelent kutatás szerint az, hogy mennyi barna zsírt birtokolsz – tehát milyen gyors az anyagcseréd – elsősorban az édesanyádtól örökölt géneknek köszönhető. Ez megmagyarázza, miért tudnak egyesek látszólag bármit megenni következmények nélkül. A fókusz és figyelem képességeGyakran elkalandozik a figyelmed? Egy JAMA Psychiatry tanulmány szerint az alacsony szerotoninszinttel rendelkező anyák nagyobb eséllyel örökítik tovább gyermeküknek az ADHD-hoz (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) kapcsolódó genetikai hajlamot. A szerotonin nemcsak a hangulatot, hanem a fókuszt is szabályozza – tehát lehet, hogy a koncentrációs kihívások egyben az anyai örökséged részei is. A nevetőráncaidAhogy öregszünk, úgy halmozódik a sejtkárosodás is – különösen a mitokondriumokban, melyek genetikai anyaga kizárólag az anyai ágon öröklődik. A Nature folyóirat szerint ha édesanyádtól több sérült mitokondriális DNS-t örököltél, az gyorsabb öregedést jelenthet, több ránccal és korábbi őszüléssel. A memóriád titka is az anyukád génjeiben rejtőzhetAz Alzheimer-kór kockázatát jelentősen befolyásolja az öröklődés, főként az anyai ág. A Biological Psychiatry kutatása szerint az anyai családban előforduló demencia erősebb genetikai kockázatot jelent, mint az apai vonal. Ezért is fontos időben ismerni a családi kórtörténetet, és tenni a megelőzésért. Anyu hangulata a te hangulatod?A Journal of Neuroscience kutatása szerint az agy érzelmi szabályozásért felelős része, a kortikolimbikus rendszer szerkezete gyakrabban öröklődik anyáról lányára, mint más kombinációkban. Ez azt jelenti, hogy a hajlam a depresszióra vagy szorongásra akár teljesen tudattalan örökség is lehet. A jó hír: a genetika nem jelenti automatikusan a végzetet – az önismeret és a megfelelő támogatás sokat segíthet.

A cikk folytatódik, lapozz!