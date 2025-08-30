Anya vagyok. Ezért nem beszélhetek csúnyán a saját testemről

Alapvetően békében vagyok a testemmel. Nem gondolom, hogy hibátlan lennék, de nem is kergetek olyan illúziókat, hogy valaha az leszek, és noha sok év munka van benne, ma már legtöbbször jó érzéssel tölt el felpróbálni egy új ruhát, vagy csak megállni a tükör előtt.

De mint a legtöbb nőnek, nekem is vannak napjaim, amikor belenézek a tükörbe, és nem azt látom, amit szeretek magamon. Látom a narancsbőrt a combomon, amit a rendszeres edzés sem tüntetett el. Látom a finom ráncokat a szemem körül, amelyek egyre mélyülnek. És igen, van, hogy bosszant, miért pont ott van a forgó a hajamban, ahol, és miért nem tehetek ellene semmit. Ezek apróságok, de ha engedem, ezek lesznek a leghangosabb gondolatok a fejemben.

Régen egyszerűen legyintettem volna rájuk, vagy belecsúsztam volna abba az önostorozó spirálba, amit annyi nő olyan jól ismer: a „miért nem vagyok elég jó” belső monológjába. De ma már anya vagyok. És anyaként rájöttem, hogy felelősségem van abban, hogyan beszélek a testemről – még magamnak is.

Ha én azon siránkozom a tükör előtt, hogy túl vastag a combom, abból azt tanulja meg, hogy a combnak vékonynak kell lennie. Hogy a testünk akkor „jó”, ha megfelel valamilyen külső mércének. Ha hallja, hogy szidom magam a ráncaim miatt, abból azt tanulja meg, hogy az öregedés szégyellnivaló. Ha látja rajtam, hogy elégedetlen vagyok azzal, amim van, abból azt tanulja meg, hogy a testünket folyamatosan javítgatni, formálni, kritizálni kell.

