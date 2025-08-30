Anya vagyok. Ezért nem beszélhetek csúnyán a saját testemről

De mint a legtöbb nőnek, nekem is vannak napjaim, amikor belenézek a tükörbe, és nem azt látom, amit szeretek magamon. Látom a narancsbőrt a combomon, amit a rendszeres edzés sem tüntetett el. Látom a finom ráncokat a szemem körül, amelyek egyre mélyülnek. És igen, van, hogy bosszant, miért pont ott van a forgó a hajamban, ahol, és miért nem tehetek ellene semmit. Ezek apróságok, de ha engedem, ezek lesznek a leghangosabb gondolatok a fejemben.
Régen egyszerűen legyintettem volna rájuk, vagy belecsúsztam volna abba az önostorozó spirálba, amit annyi nő olyan jól ismer: a „miért nem vagyok elég jó” belső monológjába. De ma már anya vagyok. És anyaként rájöttem, hogy felelősségem van abban, hogyan beszélek a testemről – még magamnak is.
Ha én azon siránkozom a tükör előtt, hogy túl vastag a combom, abból azt tanulja meg, hogy a combnak vékonynak kell lennie. Hogy a testünk akkor „jó”, ha megfelel valamilyen külső mércének. Ha hallja, hogy szidom magam a ráncaim miatt, abból azt tanulja meg, hogy az öregedés szégyellnivaló. Ha látja rajtam, hogy elégedetlen vagyok azzal, amim van, abból azt tanulja meg, hogy a testünket folyamatosan javítgatni, formálni, kritizálni kell.