Anya vagyok. Ezért nem beszélhetek csúnyán a saját testemről
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Család / Anya vagyok. Ezért nem beszélhetek...

Anya vagyok. Ezért nem beszélhetek csúnyán a saját testemről

Schuster Borka
Írta 2025.08.30.

Alapvetően békében vagyok a testemmel. Nem gondolom, hogy hibátlan lennék, de nem is kergetek olyan illúziókat, hogy valaha az leszek, és noha sok év munka van benne, ma már legtöbbször jó érzéssel tölt el felpróbálni egy új ruhát, vagy csak megállni a tükör előtt.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

De mint a legtöbb nőnek, nekem is vannak napjaim, amikor belenézek a tükörbe, és nem azt látom, amit szeretek magamon. Látom a narancsbőrt a combomon, amit a rendszeres edzés sem tüntetett el. Látom a finom ráncokat a szemem körül, amelyek egyre mélyülnek. És igen, van, hogy bosszant, miért pont ott van a forgó a hajamban, ahol, és miért nem tehetek ellene semmit. Ezek apróságok, de ha engedem, ezek lesznek a leghangosabb gondolatok a fejemben.

Régen egyszerűen legyintettem volna rájuk, vagy belecsúsztam volna abba az önostorozó spirálba, amit annyi nő olyan jól ismer: a „miért nem vagyok elég jó” belső monológjába. De ma már anya vagyok. És anyaként rájöttem, hogy felelősségem van abban, hogyan beszélek a testemről – még magamnak is.

Mert a lányom figyel. Olyankor is, amikor azt hiszem, hogy nem. Hiába mondom el neki ezerszer, hogy szeresse magát, hiába tanítom a body positivity-re, ha tőlem nem ezt látja, az egész nem sokat ér.

Mások ezeket olvassák

Ha én azon siránkozom a tükör előtt, hogy túl vastag a combom, abból azt tanulja meg, hogy a combnak vékonynak kell lennie. Hogy a testünk akkor „jó”, ha megfelel valamilyen külső mércének. Ha hallja, hogy szidom magam a ráncaim miatt, abból azt tanulja meg, hogy az öregedés szégyellnivaló. Ha látja rajtam, hogy elégedetlen vagyok azzal, amim van, abból azt tanulja meg, hogy a testünket folyamatosan javítgatni, formálni, kritizálni kell.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Mit lehet élvezni a részegségen? Hányás, szédülés, önkívület…” Mi az, amit mindenki szeret, de te ki nem állhatod?

„Mit lehet élvezni a részegségen? Hányás, szédülés, önkívület…” Mi az, amit mindenki szeret, de te ki nem állhatod?
Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés

Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés
A gyerek életét is megmentheti, ha hátrafelé ülteted az autóban 

A gyerek életét is megmentheti, ha hátrafelé ülteted az autóban 
Szerinted te „jó ember” vagy? Innen tudod megállapítani

Szerinted te „jó ember” vagy? Innen tudod megállapítani
Ha akar téged, akkor a csillagokat is lehozza majd neked. Minden más csak rossz kifogás

Ha akar téged, akkor a csillagokat is lehozza majd neked. Minden más csak rossz kifogás
Melyik hónapban van a legtöbb baleset? Érdekes statisztikák a balesetekről

Melyik hónapban van a legtöbb baleset? Érdekes statisztikák a balesetekről
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK