Angliában már mindennapi dolog kutyával mozizni – Várjuk a trendet?

Nyul Debóra
Írta 2025.09.26.

A kutyabarát mozik Angliában már megszokott jelenséggé váltak, ahol a gazdik együtt élvezhetik a filmeket négylábú társaikkal. Ez az újfajta moziélmény egyszerre vicces, kaotikus és megható.

Popcorn, póráz, Marvel-mozi. Elsőre talán furcsán hangzik, pedig Angliában már szinte megszokott jelenség: kutyabarát vetítések egyre több moziban. A The Guardian egyik riportere vállalkozott rá, hogy kipróbálja, és amit átélt, egyszerre volt vicces, kaotikus és meglepően megható.

Egy vasárnap délelőtt a kutyáké a mozi

Ahol eddig csak popcorn és nachos ropogott, ma már tappancsok is kopognak – a mozik világa új vendégeket fogad. Angliában ugyanis egyre népszerűbbek a kifejezetten kutyákra szabott vetítések, ahol a gazdik együtt élvezhetik a filmeket négylábú társaikkal, vagy legalábbis megpróbálhatják.

A The Guardian újságírója, Tim Dowling nem kis kételkedéssel vágott bele a kalandba. Társául egy Jean nevű, kissé makacs labrador-keverék szegődött. Már az indulás sem volt zökkenőmentes: Jean a metróperonon jelezte, hogy ő ugyan nem mozdul. A gazdi végül ölben vitte fel a vonatra, miközben a környező utasok vegyes érzelmekkel figyelték a jelenetet, és ez még csak a kezdet volt.

