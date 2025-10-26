„Kerülöm a társaságát, rossz vele lenni” – Így ismerd fel, hogy valaki toxikus

A toxikus embereket nehéz elkerülni. Már csak azért is, mert előfordul, hogy a közvetlen környezetedben, munkahelyeden, baráti társaságodban, vagy ami még rosszabb, a családodban is akad ilyen személy. Úgy ismered fel őket, hogy tudatosan – vagy tudat alatt – szabotálják a boldogságodat és sikereidet. Ezek az emberek észrevétlenül visszatartanak téged, akadályoznak az előmeneteledben vagy lehúznak a mentalitásukkal. Lehet, hogy csak folyamatosan lebeszélnek az újító ötleteidről, de az is megeshet, hogy a hátad mögött aláaknázzák a terveidet.