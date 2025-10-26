„Kerülöm a társaságát, rossz vele lenni” – Így ismerd fel, hogy valaki toxikus
iStock

„Kerülöm a társaságát, rossz vele lenni” – Így ismerd fel, hogy valaki toxikus

Marity Mira
Írta 2025.10.26.

A toxikus embereket nehéz elkerülni. Már csak azért is, mert előfordul, hogy a közvetlen környezetedben, munkahelyeden, baráti társaságodban, vagy ami még rosszabb, a családodban is akad ilyen személy. Úgy ismered fel őket, hogy tudatosan – vagy tudat alatt – szabotálják a boldogságodat és sikereidet. Ezek az emberek észrevétlenül visszatartanak téged, akadályoznak az előmeneteledben vagy lehúznak a mentalitásukkal. Lehet, hogy csak folyamatosan lebeszélnek az újító ötleteidről, de az is megeshet, hogy a hátad mögött aláaknázzák a terveidet.

1/3 Rossz a társaságukban lenni

A mérgező emberek nem kívánatosak az életedben. Úgy veszed észre, hogy amikor találkozol velük, észrevétlenül valamiféle diszkomfort érzet alakul ki benned, vagy egyenesen frusztrált leszel. Lehet, hogy hiába szeretnél tőlük kellő távolságot tartani, folyamatosan keresik a társaságodat. Ez esetben tudatosan ki kell alakítani azokat a módszereket, amelyekkel megakadályozhatod a mérgező ember jelenlétét a mindennapjaidban.

Ha azt tapasztalod, hogy valaki kerékkötőként működik az életedben és gátolja az önfejlesztő kísérleteidet, azt le kell építened az életedből. A saját előmeneteled és haladásod érdekében ki kell iktatnod a lelkileg vagy szellemileg, mentálisan vagy emocionálisan ártalmas egyéneket. Ez nagyon nehéz akkor, ha közeli hozzátartozóról van szó.

Nem ritka ugyanis, hogy egy rivalizáló testvér, féltékeny anya, bosszúszomjas volt férj vagy éppen egy felnőtt agresszor gyerek mérgezi napi szinten valaki életét, rosszindulattal és ármánykodással, gúnyolódással vagy cinizmussal.

2/3 Hogyan lehet felismerni a toxikus embert?

A mérgező emberek megpróbálnak irányítani téged. A saját életük felett általában nincsen kontrolljuk, de előszeretettel manipulálják másokét.

Az ilyen típusú emberek figyelmen kívül hagyják a határokat, tolakodóak és nem tisztelik a privát szférát. Kínos kérdéseket tesznek fel és zavaró helyzetbe hoznak, akár publikusan is.

A mérgező ember anélkül fogad és vesz el dolgokat, hogy viszonozná vagy szívből megköszönné azokat. Az önzetlenség helyett az egoizmus és irigység jellemző rá. Sűrűn hangoztatja, hogy neki mindig igaza van, és akár hamis tényekkel is alátámasztja a vélt igazát. Ez a típusú ember szeret az áldozat szerepében tetszelegni, jellemző rá a mártírság és az érzelmi zsarolás. Nem vállalja a felelősséget, és sokszor hangoztatja, hogy a világ ellene van, sikertelenségét pedig összeesküvés elméletekkel igazolja.

3/3 Szabadulj meg életed sallangjaitól!

Fogadd el, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. A toxikus emberektől való megszabadulás nem mindig könnyű, mivel nem tartják tiszteletben a határokat.

Előfordul, hogy miután kerülöd őket, akkor sem veszik a lapot, és keresik a társaságodat. Ha rákérdeznek a távolságtartás okára, ne érezd úgy, hogy a döntésedet meg kell magyaráznod.

Blokkold őket a közösségi médiában. Első lépésként kiszedheted a bejegyzéseiket a hírfolyamodból, majd akár törölheted és le is tilthatod a nem kívánatos személyeket, ha továbbra is tolakodóan viselkednek. Ha mindenképpen kommunikálnod kell velük, inkább írásban tedd, mert a verbális interakció személyesebb kontaktust jelent, amely során nem biztos, hogy határozottan le tudod zárni a kapcsolatot. A toxikus hatású emberek leépítésénél az a legfontosabb, hogy következetesen megtartsd a távolságot tőlük, másként mindig esélyt adsz arra, hogy te magad tápláld a lelki és mentális mérgezés dinamikáját.

