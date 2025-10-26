„Kerülöm a társaságát, rossz vele lenni” – Így ismerd fel, hogy valaki toxikus

Fogadd el, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. A toxikus emberektől való megszabadulás nem mindig könnyű, mivel nem tartják tiszteletben a határokat.



Előfordul, hogy miután kerülöd őket, akkor sem veszik a lapot, és keresik a társaságodat. Ha rákérdeznek a távolságtartás okára, ne érezd úgy, hogy a döntésedet meg kell magyaráznod.



Blokkold őket a közösségi médiában. Első lépésként kiszedheted a bejegyzéseiket a hírfolyamodból, majd akár törölheted és le is tilthatod a nem kívánatos személyeket, ha továbbra is tolakodóan viselkednek. Ha mindenképpen kommunikálnod kell velük, inkább írásban tedd, mert a verbális interakció személyesebb kontaktust jelent, amely során nem biztos, hogy határozottan le tudod zárni a kapcsolatot. A toxikus hatású emberek leépítésénél az a legfontosabb, hogy következetesen megtartsd a távolságot tőlük, másként mindig esélyt adsz arra, hogy te magad tápláld a lelki és mentális mérgezés dinamikáját.



