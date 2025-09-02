„Szült egy gyereket a férjemnek” – Borzasztó barátságok történetei

Azért vannak a jó barátok…hogy időnként csalódjunk bennük, ahogy az alábbi tíz esetben is történt.
1/10 Vicces
Harminc évesen olyan anyagi helyzetbe kerültem, hogy elvesztettem a lakásom, mert a cég, ahol dolgoztam, váratlanul csődbe ment és nem tudtam fizetni a hitelem. Évekbe telt, mire kimásztam a gödörből, de sikerült. A legjobb barátom viszont pár üveg sör után minden buliban jót mulatott ezen. Minden alkalommal felemlegette, hogy „Emlékszel, amikor majdnem hajléktalan lettél?” - és jót nevetett. Hozzátenném, ő kapott a szüleitől egy lakást, így fogalma sem volt, mi az a hitel vagy albérlet. Egy idő után rájöttem, hogy ha neki ennyire mókás az én életem legsötétebb időszaka, akkor itt az ideje elköszönnöm tőle. A mai napig értetlenkedve meséli mindenkinek, hogy nem érti, miért vagyok ilyen „mimóza.”
2/10 A fotók
Amikor az esküvőjén megkért, hogy ne legyek rajta a képeken, amin a koszorúslányokkal van. Ő volt a menyasszony és én voltam a tanúja. Én szerveztem meg az esküvőt, én voltam a tanú és a barátnős-nyoszolyólányos fotókon nem szerepelhettem. Nem tudom, hogy azért, mert szégyellt vagy mert félt, hogy csinosabb vagyok nála, de nem is érdekelt. A vacsorát már nem vártam meg, sírva hazamentem és soha többet nem vettem fel neki a telefont.