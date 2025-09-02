„Szült egy gyereket a férjemnek” – Borzasztó barátságok történetei

Harminc évesen olyan anyagi helyzetbe kerültem, hogy elvesztettem a lakásom, mert a cég, ahol dolgoztam, váratlanul csődbe ment és nem tudtam fizetni a hitelem. Évekbe telt, mire kimásztam a gödörből, de sikerült. A legjobb barátom viszont pár üveg sör után minden buliban jót mulatott ezen. Minden alkalommal felemlegette, hogy „Emlékszel, amikor majdnem hajléktalan lettél?” - és jót nevetett. Hozzátenném, ő kapott a szüleitől egy lakást, így fogalma sem volt, mi az a hitel vagy albérlet. Egy idő után rájöttem, hogy ha neki ennyire mókás az én életem legsötétebb időszaka, akkor itt az ideje elköszönnöm tőle. A mai napig értetlenkedve meséli mindenkinek, hogy nem érti, miért vagyok ilyen „mimóza.”



