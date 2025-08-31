„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?

A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember nem viseli el, ha valami jó történik a párjával.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A diéta

Jól haladtam egy diétával és lassan, de biztosan mentek le rólam a kilók. A férjem – aki rendszeresen tett bántó megjegyzéseket a súlyomra – nem bírta elviselni, hogy az ismerőseink észreveszik és megdicsérik az alakomat, ezért egyik nap hazaállított egy csomag burgonyaszirommal és látványosan ette előttem. Többször is az orrom alá nyomta a zacskót, de nem kértem. Másnap fagyit vett és amikor abból sem kértem, érzelmileg zsarolt, hogy ő ezt nekem vette, miattam állt sorba a boltban és most az a hála, hogy meg sem kóstolom.

A cikk folytatódik, lapozz!