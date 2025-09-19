3 dolog, ami másként is lehetne az iskolákban – és ez nem a pénzen múlik

A szeptember sokakhoz hasonlóan bennem is sok iskolai emléket felébresztett. És ezek nem maradéktalanul a legjobbak. Míg a krétahiányt meg a nulladik órát legalábbis elméletben értem, az alábbi hiányosságokra felnőttként már nehezen találok kifogást.

Hogy az oktatás helyzetén lenne mit javítani, az azt gondolom, senki számára nem kérdés. Hogy vannak problémák, amiknek a megoldásához olyan források lennének szükségesek, amelyek nem állnak rendelkezésre, az is tiszta sor.

De az alábbi problémák problémák voltak már az én gyerekkoromban is, és problémák napjainkban is, pedig a megoldásukhoz nem pénzre, inkább szemléletváltásra lenne szükség. És hogy ez mennyire így van, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy vannak pedagógusok, akik odaadó, lelkiismeretes és mindig a jobbra törekvő munkájukkal remekül helyt állnak az alábbi kérdéskörökben is. Kérdés, hogy meddig kell még várni, amíg nem ők lesznek a fantasztikus kivételek, hanem az egyértelmű többség.