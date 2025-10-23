Amerikában már 2025 végén érkeznek az első Netflix-élményparkok

Képzeld el, hogy belépsz egy világba, ahol szinte semmi sem lehetetlen. Ahol a Stranger Things sötét rejtélyei testközelből borzongatnak, ahol mini golfpályán játszhatsz a Bridgerton-ház titkainak ölelésében, vagy ahol egyetlen karnyújtásra van a Squid Game halálos küzdelme.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem, ez nem egy új sorozat a platformon… Ez a Netflix House – és 2025 végén végre valósággá válik!

Netflix House Philadelphia

A Deadline beszámolója szerint a Netflix első „állandó” élménytere 2025. november 12-én nyílik meg a hatalmas King of Prussia Mallban, és mindent kínál majd, amiről egy igazi Netflix-rajongó álmodhat. Egy színtiszta szórakoztató kalandpark lesz, Netflix-módra.

A „Top Nine Mini Golf” már önmagában is bakancslistás élménynek számít: kilenc lyuk, kilenc ikonikus sorozat, köztük A Bridgerton család, az Is It Cake?, a Stranger Things és a Squid Game. Minden pálya egy mini díszlet, tele meglepetésekkel, fényekkel, hangokkal, sztorival – itt tényleg az egyes történetek részeinek érezhetik majd magukat a látogatók. Olvass még a témában TOP 10 tavaszi hangulatú film, ami meghozza a húsvéti hangulatod Teszt: Derítsd ki, melyik szuperhős pasi lenne a tökéletes másik feled! 5 kirándulóhely Magyarországon, ami tavasszal a legszebb! Hírességek, akik felnőtt korukban találták meg Istent

És ha ez nem lenne elég, jönnek a VR-élmények is, ahol ténylegesen beléphetünk a Netflix-világba. Lehetünk a főszereplők egy One Piece-küldetésen vagy akár Wednesday új kalandjában.

A philadelphiai helyszín nem fog fukarkodni az exkluzív élményekkel. A „Wednesday: Eve of the Outcasts” egy gótikus stílusú, szinte teátrális installáció, ahol az elutasítottak újra összegyűlnek, és akár te is részese lehetsz a sötét eleganciának. A „One Piece: Quest for the Devil Fruit” pedig egy dinamikus kalandjáték, amelyben a világ legismertebb kalózai között kell megtalálnod a misztikus ördöggyümölcsöt.

A cikk folytatódik, lapozz!