A papagáj, aki megmentette a kisbabát a fuldoklástól – hősies állat történetek

Bizonyított tény, hogy az állatok közelsége csökkenti a stresszt, jó hatással van a szívre és a keringésre, így tényleg nem túlzás, hogy az állatok meghosszabbíthatják az életünket. Ezek a háziállatok viszont tényleg, szó szerint megmentették a gazdáik életét.

A hős dobberman

A Svillcic család 2007-ben egy menhelyről fogadta örökbe Khan, a dobbermant. Néhány nappal később a kutya a család athertoni (Ausztrália) házának udvarában játszott gazdáinak 17 hónapos kislányával, Charlotte-tal, miközben az anyuka figyelte őket. Catherine Svillcic egyszer csak döbbenten vette észre, hogy a kutya morog és vicsorog a gyermek felé, majd egyik pillanatról a másikra a pelenkájánál fogva felkapja és maga mögé hajítja.

A nő azonnal a kislányhoz sietett, és miután meggyőződött róla, hogy nem esett baja, a kutya felé fordította a tekintetét – csak ekkor jött rá, hogy a kislány egy mulga kígyó közelében játszott, ami az egyik legveszélyesebb mérges kígyó. Khan a kislányt maga mögé dobva megmentette, a kutya viszont nem úszta meg a veszélyes kígyómarást. Szerencsére a gyors ellátásnak köszönhetően a dobberman teljesen felépült, a család pedig valószínűleg azóta is hálát ad a sorsnak, amiért magukhoz vették a hős házőrzőt.