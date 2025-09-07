Aki így ajánlja fel a segítségét, többet árt, mint használ – Ezt tedd inkább helyette

Nem hiába tartja a mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Szinte mindannyian sértődtünk már meg valakire, akiről úgy éreztük, átlépi a személyes határainkat, miközben a másik állította: ő csak segíteni akart!

Segítséget ajánlani megszégyenítés vagy felesleges beavatkozás nélkül viszont igazi művészet – és tudomány is. Ezt erősíti meg az is, hogy új kutatások szerint a rosszul időzített vagy nem megfelelő módon felajánlott tanács visszafelé sülhet el. Mutatjuk, mit csinálj inkább helyette!

A „reaktancia” – avagy miért utasítják el a segítséget?

A Louisiana állami egyetem kutatói szerint a „reactance theory” egyik alapelve, hogy az emberek nagyra értékelik szabadságukat, és agresszívan reagálnak, ha azt fenyegetve érzik. Azaz, ha túl direkt tanácsot kapsz – még ha az egyébként jó szándékú is –, könnyen ellenszenv alakulhat ki benned, mert azt érzed, valaki megpróbálja megmondani, mit tegyél, és mivel ilyenkor dacosan próbálod visszanyerni a függetlenségedet, a választás szabadságát „ellenállással” vagy a segítséget kínáló iránti ellenszenvvel reagálhatod le.

