Aki így ajánlja fel a segítségét, többet árt, mint használ – Ezt tedd inkább helyette

Segítséget ajánlani megszégyenítés vagy felesleges beavatkozás nélkül viszont igazi művészet – és tudomány is. Ezt erősíti meg az is, hogy új kutatások szerint a rosszul időzített vagy nem megfelelő módon felajánlott tanács visszafelé sülhet el. Mutatjuk, mit csinálj inkább helyette!
A „reaktancia” – avagy miért utasítják el a segítséget?
A Louisiana állami egyetem kutatói szerint a „reactance theory” egyik alapelve, hogy az emberek nagyra értékelik szabadságukat, és agresszívan reagálnak, ha azt fenyegetve érzik. Azaz, ha túl direkt tanácsot kapsz – még ha az egyébként jó szándékú is –, könnyen ellenszenv alakulhat ki benned, mert azt érzed, valaki megpróbálja megmondani, mit tegyél, és mivel ilyenkor dacosan próbálod visszanyerni a függetlenségedet, a választás szabadságát „ellenállással” vagy a segítséget kínáló iránti ellenszenvvel reagálhatod le.