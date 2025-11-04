Melyik ajtón mennél be? A döntésed sokat elárul a lelkedről

Fiatalos és gyermeki lelked van, és hiszel abban, hogy az élet csodaszép. Noha egyébként kimondottan optimista vagy, mégis alacsony az önbecsülésed, és hajlamos vagy a szorongásra is. Magad sem érted, miért, de képes vagy apróságokon stresszelni, és ezek hosszú ideig nyomják a lelkedet. Általában nem vagy az az összeszedett típus, nehezen tartasz rendet magad körül, és ha problémával találod szemben magad, nem is tudod, hol kezdd a megoldását.



Mennyire tudod kifejezni magad és az érzéseidet? Valószínűleg egy ideje már nem próbálkozol ezzel, pedig a boldogságod megtalálása érdekében fontos lenne beszélned ezekről a dolgokról. Vannak barátaid, szeretteid, akik szívesen hallanák, mi jár a fejedben; ne félj megnyílni és sebezhetőnek tűnni időnként.



