Melyik ajtón mennél be? A döntésed sokat elárul a lelkedről

Oka van annak, hogy egyes tárgyakhoz, személyekhez és helyekhez megmagyarázhatatlan kötődést érzünk, míg más dolgok taszítanak minket. A személyiségedről árulkodik egy-egy ilyen érzés, az alábbi teszt pedig ezzel kapcsolatban fedhet fel rólad érdekességeket. Nézd meg a fenti képet, és válaszd ki azt az ajtót, amelyiken besétálnál!
1/4 Ha az első ajtón mennél be
Szórakoztató (és egy kicsit szórakozott) lélek vagy, aki laza hozzáállással és óriási szabadságvággyal rendelkezik. Vidám természeted miatt képes vagy az élet legapróbb dolgaiban is megtalálni a szépséget, így már az is boldoggá tud tenni, ha szép rend vagy a lakásodban, vagy szuper illata van egy ajándékba kapott gyertyának.
Imádsz utazgatni, és mindig is nagyon érdekeltek az eltérő kultúrák, ezért legszívesebben folyton úton lennél valamerre.
Nagyon segítőkész ember vagy, ha valaki bajban van, rád tényleg számíthat. Nem véletlen, hogy ha vendégségbe mennek hozzád mások, nagyon jól érzik magukat, hiszen képes vagy szeretetteli atmoszférát teremteni. De meg kell tanulnod, hogy ha neked vannak gondjaid, ne félj segítséget kérni! Hidd el, nem vagy egyedül a problémáiddal.
2/4 Ha a második ajtón mennél be
Fiatalos és gyermeki lelked van, és hiszel abban, hogy az élet csodaszép. Noha egyébként kimondottan optimista vagy, mégis alacsony az önbecsülésed, és hajlamos vagy a szorongásra is. Magad sem érted, miért, de képes vagy apróságokon stresszelni, és ezek hosszú ideig nyomják a lelkedet. Általában nem vagy az az összeszedett típus, nehezen tartasz rendet magad körül, és ha problémával találod szemben magad, nem is tudod, hol kezdd a megoldását.
Mennyire tudod kifejezni magad és az érzéseidet? Valószínűleg egy ideje már nem próbálkozol ezzel, pedig a boldogságod megtalálása érdekében fontos lenne beszélned ezekről a dolgokról. Vannak barátaid, szeretteid, akik szívesen hallanák, mi jár a fejedben; ne félj megnyílni és sebezhetőnek tűnni időnként.
Neked mindig van egy jó vicced, egy őrületes sztorid, ami miatt vonzod magad köré az embereket. Nem szereted a konfliktusokat, sem a drámákat, hiszen számodra a nyugalom és a problémamentes élet az elsődleges. Minek stresszelni, ha nem muszáj? Szívesen segítesz másoknak, néha akár csak olyan apróságokban is, mint hogy sütit sütsz nekik, máskor pedig a komolyabb gondjaikra is igyekszel megoldást találni.
Magadra viszont már jóval kevesebb figyelmet fordítasz, és ritka, hogy önző módon viselkedj. Pedig néha igazán megérdemelnéd, hogy önmagadat helyezd előtérbe, és nemet mondj egy-egy kérésre!