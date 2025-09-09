Ma Ádám névnapja van – Milyen a személyisége az Ádámoknak?
Arany Inez
Írta 2025.09.09.

Ma, 2025. szeptember 9-én Magyarországon elsősorban az Ádám névnapját ünnepeljük, de emellett ritkábban előforduló nevek is kötődnek ehhez a naphoz, például Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Pető, Szergiusz, Sziringa és Vulfia névnapjai is vannak ma.

Az Ádám név bibliai eredetű, az első emberpár férfi tagját jelöli, akit a teremtéstörténetből ismerünk, így a név az emberiség kezdetét, az élet, az alapítást szimbolizálja. Az Ádám név férfias, tradicionális jelentéssel bír, a „föld fia” vagy „földhöz ragadt” értelmezések is kapcsolódnak hozzá, utalva teremtő és bensőséges földhöz kötöttségére. Az Ádám névnapját szeptember 9-én és december 24-én tartjuk, ma tehát az egyik fontos ünnepnapja van.

Ádám személyiségjegyei

Ádám nevű emberként jellemző lehet rád a vezetői képesség, a kezdeményező készség, ugyanakkor bensőséges, családcentrikus személyiség is vagy. Általában kötelességtudó, megbízható, ugyanakkor hajlandó új utakat keresni, jól alkalmazkodsz a változásokhoz. A határozottság és az erős belső tartás jellemző rád. Emellett a név mély története erős identitástudatot adhat, büszkeséggel tölthet el a hagyományok iránt.

