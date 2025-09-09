Ma Ádám névnapja van – Milyen a személyisége az Ádámoknak?

Ma, 2025. szeptember 9-én Magyarországon elsősorban az Ádám névnapját ünnepeljük, de emellett ritkábban előforduló nevek is kötődnek ehhez a naphoz, például Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Pető, Szergiusz, Sziringa és Vulfia névnapjai is vannak ma.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ádám névnap

Az Ádám név bibliai eredetű, az első emberpár férfi tagját jelöli, akit a teremtéstörténetből ismerünk, így a név az emberiség kezdetét, az élet, az alapítást szimbolizálja. Az Ádám név férfias, tradicionális jelentéssel bír, a „föld fia” vagy „földhöz ragadt” értelmezések is kapcsolódnak hozzá, utalva teremtő és bensőséges földhöz kötöttségére. Az Ádám névnapját szeptember 9-én és december 24-én tartjuk, ma tehát az egyik fontos ünnepnapja van.

Ádám személyiségjegyei Mások ezeket olvassák Gáspár, Mónika és József névnapja ma: milyen személyiséget rejtenek? Ma Zakariás, Beáta és Csanád névnapja van. Milyen a személyiségük? Ma ünnepeljük Adrienn, Mária és Adorján névnapját – fedezd fel jelentésüket és eredetüket! Ma Rozália és Ida névnap van – Milyen személyiségük van?

Ádám nevű emberként jellemző lehet rád a vezetői képesség, a kezdeményező készség, ugyanakkor bensőséges, családcentrikus személyiség is vagy. Általában kötelességtudó, megbízható, ugyanakkor hajlandó új utakat keresni, jól alkalmazkodsz a változásokhoz. A határozottság és az erős belső tartás jellemző rád. Emellett a név mély története erős identitástudatot adhat, büszkeséggel tölthet el a hagyományok iránt.

A cikk folytatódik, lapozz!