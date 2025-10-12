7 trükk, amivel barátságossá teheted az ablak nélküli fürdőszobát
Unsplash

7 trükk, amivel barátságossá teheted az ablak nélküli fürdőszobát

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.12.

Az ablak nélküli fürdőszobák sokszor nyomasztóak, unalmasak és bezártság érzést keltenek bennünk. Azonban a kreatív megoldások és az ötletes dekorációs elemek segítségével könnyen átalakíthatod ezt a teret egy hívogató helyiséggé. Az alábbiakban hét hatékony tippet osztok meg, amelyek segítségével feldobhatod az ablak nélküli fürdőszobádat.

Világítási trükkök

Az ablak hiánya miatt a világítás kiemelt szerepet kap az ilyen fürdőszobák esetében. A természetes fényt ugyan nehéz pótolni, de a rétegezett világítás csodákra képes. Olyan megoldások, mint a mennyezeti világítás, tükörmegvilágítók vagy a rejtett világítás különleges hangulatot adhatnak a helyiségnek.

A tükörmegvilágítók nem csupán funkcionálisak, de esztétikailag is kiegészítik a térbeli élményt. A LED-es betétekkel felszerelt tükrök például egyenletes fényt biztosítanak, ami különösen hasznos a mindennapi készülődés során.

