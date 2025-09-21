„A válás mentette meg a házasságomat” – Van, hogy el kell engedni, hogy újra rátalálj
„A válás mentette meg a házasságomat” – Van, hogy el kell engedni, hogy újra rátalálj

Szőke Angéla
2025.09.21.

Van, hogy el kell engedni a másikat, hogy újra egymásra találjunk. Néha a válás hozza el a felismerést, hogy egymás nélkül nem vagyunk teljesek.

Azt gondolnánk, hogy egy pár akkor válik el, amikor már teljesen elkülönültek egymástól, de az alábbi esetekben nem volt végleges a búcsú.

Hirtelen lelkesedés

Évek óta lakótársként éltünk egymás mellett a feleségemmel. Még azt sem mondanám, hogy sokat vitáztunk, inkább elnéztünk egymás mellett. Teljesen higgadtan beszéltük meg, hogy jobb lesz elválnunk és a tudat, hogy végre valami történik, felvillanyozott minket.

Felosztottuk a közös kis vagyont, én elterveztem, hogy a vendégszobát átalakítom dolgozóvá, a feleségem lelkesen fejtegette, hogyan fogja felújítani a nyaralót. Elmeséltem neki, hogy végre elmegyek a haverokkal Amsterdamba, ő pedig jóga- és zumba táborokat tervezett.

Olyan lelkesen osztottuk meg egymással projekjeinket, hogy közben újra egymásba szerettünk és rájöttünk, hogy ezeket a célokat együtt is véghez vihetjük, hülyeség lenne elválnunk.

