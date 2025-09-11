A tökéletes háziállat számodra – a születési hónapod alapján

Az állatok világa végtelenül sokszínű, akárcsak mi magunk. De tudtad, hogy a személyiséged mellett a születési hónapod is megmutathatja, melyik háziállat a legmegfelelőbb társ számodra?

A Parade nemrégiben Liz Simmons asztrológus segítségével járt utána ennek, aki szerint nemcsak a macska vagy a kutya között érdemes választani – lehet, hogy az ideális társ egy játékos görény, egy elegáns ló, vagy akár egy különleges, egzotikus hal. Ha kíváncsi vagy, hogy a születési hónapod szerint melyik állat rezonál leginkább a lelkeddel, olvass tovább!

Január

A januári születésűek függetlenek, határozottak, és általában nem szeretik a túlságosan ragaszkodó társakat. A macska tökéletes választás, hiszen ezek a bájos, de önálló teremtmények nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.

A januári születésűek függetlenek, határozottak, és általában nem szeretik a túlságosan ragaszkodó társakat. A macska tökéletes választás, hiszen ezek a bájos, de önálló teremtmények nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.

Bár kívülről hűvösek és elegánsak, mélyen belül titokzatosan ragaszkodóak és szeretetteljesek, akárcsak a januáriak. A cicák intelligensek és tudják, mikor van szükségük figyelemre – pont annyira, amennyire a januári szülöttek kényelmesen érzik magukat.

