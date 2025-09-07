A társaság kimerít, a magány feltölt – te is így érzel? Ez lehet az oka!
istockphoto.com

A társaság kimerít, a magány feltölt – te is így érzel? Ez lehet az oka!

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.07.

Voltál már úgy, hogy egy baráti összejövetel után úgy érezted, mintha kifacsartak volna? Hogy nem a jókedv, hanem a fáradtság maradt benned, és egyetlen dologra vágytál: végre hazamenni, becsukni az ajtót és csak lenni a saját csendedben? Ha bólogatsz, hidd el, nem vagy egyedül. Sokan éljük át ezt az érzést, mégis kevesen merjük kimondani. Olvass tovább és tudd meg, hogy mi állhat ennek a hátterében.

Nem baj, ha nem pörögsz mindig mások között

Sokan úgy gondolják, hogy az igazi boldogság a társaságból fakad. Minél több barát, minél több program, annál jobb. Csakhogy ez nem mindenkinek működik így. Vannak emberek, akik akkor érzik igazán jól magukat, ha egyedül lehetnek. Ez nem azt jelenti, hogy antiszociálisak vagy „furcsák”, egyszerűen csak másképp töltődnek. Lehet, hogy te is ilyen vagy.

Amikor emberek között vagy, odafigyelsz, mosolyogsz, reagálsz, beszélgetsz és ez mind energia. Egy ponton pedig azt veszed észre, hogy elfáradtál, mert túl sok inger ért. Ilyenkor a magány nem büntetés, hanem pihenő. Sokszor éppen ezekben a csendes órákban születnek a legjobb ötleteid vagy ekkor érzed, hogy igazán önmagad lehetsz.

