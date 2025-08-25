„39 évesen szakítottunk a vőlegényemmel. Úgy érzem, kifutok az időből” – Szinglik történetei

"A szerelem akkor jön majd amikor a legkevésbé számítasz rá!" Sajnos ez csak a vonzó emberekre igaz.

A szingliknek elege van abból, amikor ezzel a mondattal vigasztalják őket. Nahát!

A főiskolán öten lettünk jóbarátnők. Hárman szépek, ketten nem szépek. (Én az egyik nem-szép vagyok, Csilla a másik.) Most, húsz évvel később a három széplány mind házas és gyereke van, én és Csilla pedig – nahát – facérok vagyunk. Rosszul vagyok, amikor valamelyik csini barátnő sajnálkozva próbál belém lelket önteni, hogy „mindenkinek van párja, csak meg kell találnia!” Könyörgöm, inkább ne mondana semmit…

Idő

Sovány vigasz

23 évesen ismerkedtem meg azzal a férfival, akiről azt hittem, hogy majd a férjem lesz. Nos, nem lett az, mert 12 évvel később közölte, hogy ő még nem akar megállapodni. Most 39 éves vagyok és az elmúlt négy évet párkereséssel töltöttem, eredménytelenül. Amikor valaki ezt mondja nekem, hogy majd rám talál a szerelem, amikor nem számítok rá, nem tudok jó képet vágni hozzá, mert én azt szerettem volna, hogy a párommal öregkorunkban visszanézzük a közös egyetemi képeinket, az utazásainkat, minden fiatalkori kalandunkat, amiket együtt éltünk át. Középkorban megismerkedni valakivel szép dolog, de nem olyan bensőséges, mint amikor egy pár az egész életét együtt töltötte. A barátnőim szerint ez hülyeség, de én sajnos így látom.

