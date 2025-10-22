A selyemsál idén ősszel is igazi stílusfegyver: így hordd!
Farkas Margaréta
Írta 2025.10.22.

A selyem sál újra divatba jött, és számos kreatív módon viselhetjük ősszel. Fedezd fel, hogyan teheted különlegessé az őszi szettjeidet ezzel a sokoldalú kiegészítővel.

Sokaknak a selyem sál még mindig a nagymamájuk kedves kiegészítőjeként rémlik. Finom illattal átitatva, gondosan összehajtva egy fiókban, és előkerülve különleges alkalmakra. Van benne valami nosztalgikus, ami rögtön a régi idők eleganciáját idézi meg. Ma azonban a selyemsál új korszakát éli. A modern divat egyik legsokoldalúbb darabja lett, amelyet játékosan és kreatívan is beépíthetünk az őszi szettjeinkbe. Nem csupán praktikus, hanem igazi stílusfegyver is, amivel bármelyik összeállítást különlegessé varázsolhatod. Mutatjuk, hogyan hozhatod ki belőle a legtöbbet idén ősszel.

Kabátra terítve

Ha egyszerű kabátot viselsz, egy színes selyem sál tökéletesen feldobja az összképet. Csak terítsd lazán a válladra, és máris új szintre emeli a kabát megjelenését. Ez a megoldás könnyed eleganciát sugároz, miközben a szettnek játékos, mégis kifinomult karaktert ad. Olyan, mintha egy divatmagazin oldaláról lépnél elő, miközben megőrzöd a lezser természetességet.

