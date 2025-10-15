A „Ne hagyd abba!” nem azt jelenti, hogy erősebben! A legjobb intim tippek férfiaknak

Címlap / Szerelem / Szex / A „Ne hagyd abba!” nem azt jelenti,...

A „Ne hagyd abba!” nem azt jelenti, hogy erősebben! A legjobb intim tippek férfiaknak

Szőke Angéla
Írta 2025.10.15.

Minden partnerünktől tanulunk valami újat, a férfiak az alábbi tíz hasznos tippet sajátították el.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/10 Előmelegített sütő

Előmelegített sütő
Az volt barátnőm mondta, hogy mielőtt beteszed a kiflit a sütőbe, elő kell melegítened. Azóta tudom, hogy a nőknek mennyire fontos az előjáték. Nekünk, férfiaknak - akik nem vagyunk olyan kifinomult lények, mint a hölgyek, csupán ösztönlény ősemberek - sajnos a szánkba kell rágni ezt. (Mert amikor meglátunk és szexi vagy, legszívesebben abban a pillanatban elkapnánk.)

2/10 Most!

Most!
Ha azt mondja "Ott, igen, így, ne hagyd abba!" akkor az nem azt jelenti, hogy csináld gyorsabban és erősebben, hanem hogy folytasd ott és úgy, ahogy eddig csináltad. Legyen szó akár az ujjadról, nyelvedről vagy a szerszámodról.

Olvass még a témában

3/10 Mozgás

Mozgás
Legyél aktív résztvevő akkor is, ha ő van felül: használd a kezed és mozgasd a csípőd.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

A „Ne hagyd abba!” nem azt jelenti, hogy erősebben! A legjobb intim tippek férfiaknak

A „Ne hagyd abba!” nem azt jelenti, hogy erősebben! A legjobb intim tippek férfiaknak
Ezt hozza 2025. október 15. a numerológia szerint – éles intuíció és lelki béke

Ezt hozza 2025. október 15. a numerológia szerint – éles intuíció és lelki béke
Ezzel a kefével csomótlanítsd a hajat! A gyönyörű haj tízparancsolata

Ezzel a kefével csomótlanítsd a hajat! A gyönyörű haj tízparancsolata
Mindenki elvárja, senki sem csinálja. Mi az? Azonnal válaszolni egy üzenetre

Mindenki elvárja, senki sem csinálja. Mi az? Azonnal válaszolni egy üzenetre
„A kutya megnyalta a kolbászt, de ő megetette a gyerekkel” Mi a legfösvényebb dolog, amit egy rokonod tett?

„A kutya megnyalta a kolbászt, de ő megetette a gyerekkel” Mi a legfösvényebb dolog, amit egy rokonod tett?
Átütő izzadság a ruhádon: ezek a legjobbra értékelt izzadásgátlók

Átütő izzadság a ruhádon: ezek a legjobbra értékelt izzadásgátlók
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK