A „Ne hagyd abba!” nem azt jelenti, hogy erősebben! A legjobb intim tippek férfiaknak

Minden partnerünktől tanulunk valami újat, a férfiak az alábbi tíz hasznos tippet sajátították el.
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
1/10 Előmelegített sütő
Az volt barátnőm mondta, hogy mielőtt beteszed a kiflit a sütőbe, elő kell melegítened. Azóta tudom, hogy a nőknek mennyire fontos az előjáték. Nekünk, férfiaknak - akik nem vagyunk olyan kifinomult lények, mint a hölgyek, csupán ösztönlény ősemberek - sajnos a szánkba kell rágni ezt. (Mert amikor meglátunk és szexi vagy, legszívesebben abban a pillanatban elkapnánk.)
2/10 Most!
Ha azt mondja "Ott, igen, így, ne hagyd abba!" akkor az nem azt jelenti, hogy csináld gyorsabban és erősebben, hanem hogy folytasd ott és úgy, ahogy eddig csináltad. Legyen szó akár az ujjadról, nyelvedről vagy a szerszámodról.