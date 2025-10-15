A „Ne hagyd abba!” nem azt jelenti, hogy erősebben! A legjobb intim tippek férfiaknak

Az volt barátnőm mondta, hogy mielőtt beteszed a kiflit a sütőbe, elő kell melegítened. Azóta tudom, hogy a nőknek mennyire fontos az előjáték. Nekünk, férfiaknak - akik nem vagyunk olyan kifinomult lények, mint a hölgyek, csupán ösztönlény ősemberek - sajnos a szánkba kell rágni ezt. (Mert amikor meglátunk és szexi vagy, legszívesebben abban a pillanatban elkapnánk.)



