A mesés 16 ezer hektáros tó, ami több mint 200 szigetet rejt

2025.09.01.

Képzeld el, hogy egy csillogó, türkiz színű tóban úszol, körülötted apró, lakatlan szigetek sorakoznak, a víz alatt pedig egy elfeledett erdő fái nyújtóznak a mélység felé. A levegőben madarak keringenek, a parton senki sincs, csak te és a természet. Éppen ilyen Amerikában Arkansas állam egyik legjobban őrzött titka: a Lake Ouachita (Ouachita-tó).

A Travel + Leisure nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a több mint 16 ezer hektáron elterülő édesvízi tó nemcsak lenyűgöző látvány, hanem valódi paradicsom azok számára, akik vágynak a különleges természeti csodákra. A vadregényes szigetek, a víz alatti erdők, a kristálytiszta víz, sőt, még az édesvízi medúzák is hozzájárulnak ahhoz, hogy az Ouachita élmény ne csak nyaralás, hanem egyfajta spirituális feltöltődés is legyen.

Az Ouachita nem csupán egy lenyűgöző vízfelület, hanem egy olyan ritka pont a térképen, ahol a természet még az eredeti nyelvén szól mindazokhoz, akik felkeresik. Nem találsz köré épített házakat, zsúfolt sétányokat vagy part menti szállodaláncokat – ez a tó szándékosan maradt érintetlen. A part menti beépítés itt tiltott, így ha egyszer felkeresnéd, csendes öblök, vadon nőtt erdők és több mint 200 apró sziget vár rád, a területen pedig akár egyedül is sátrazhatsz.

Víz alatti erdő? Igen, és nem mese

Ami igazán különlegessé teszi ezt a helyet, az nem csak a víz fölött található. Amikor a tó mesterségesen létrejött az 1950-es években, a mederben álló 18-20 méteres fákat egyszerűen meghagyták. Így a víz alá került egy komplett erdő. Ma ezek a fás sziluettek még mindig ott állnak a víz mélyén – akár búvárszemüveggel is felfedezheted őket, ha egy kicsit a felszín alá merészkedsz.

Ez az egyik oka annak, hogy Lake Ouachita az USA egyik legkülönlegesebb búvárhelyének számít – különösen a „haladó természetbúvároknak”.

