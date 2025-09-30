A lustaság ára – ezért mennek tönkre hamarabb a tapadásmentes edényeid
Unsplash

A lustaság ára – ezért mennek tönkre hamarabb a tapadásmentes edényeid

Fehér Dia
Írta 2025.09.30.

A tapadásmentes edények hosszú élettartama érdekében fontos, hogy elkerüljük a gyakori hibákat. Fedezd fel, hogyan tisztíthatod és használhatod őket helyesen, hogy megőrizd minőségüket.

A tapadásmentes edény olyan, mint egy jó barátnő: ha vigyázol rá, sokáig melletted marad, de ha elhanyagolod, előbb-utóbb elpártol tőled. Nem véletlenül szeretjük annyira – alig kell olaj vagy zsír a benne való sütéshez, az étel szépen lecsúszik róla, és a mosogatás is gyerekjáték. Legalábbis akkor, ha nem követünk el néhány klasszikus hibát, ami nagyon hamar kinyírja a bevonatot. És most nem kell bűntudatot érezned, ha eddig bedobtad a mosogatógépbe, mert tényleg sokan így csinálják. De hidd el, érdemes változtatni, mert így évekkel tovább tarthat kedvenc serpenyőd élete.

Ezért ne tedd mosogatógépbe

A mosogatógép a tapadásmentes bevonat legnagyobb ellensége. Nemcsak arról van szó, hogy erős vegyszerekkel dolgozik, amik lassan lemarják a felületet, hanem arról is, hogy forró vízzel, nagy nyomással „támad”. És ha még hajlamos vagy túlpakolni a gépet (ugye, hogy néha mindenki?), más edények és evőeszközök simán összekarcolhatják a serpenyődet. Már egyetlen mosogatógépes kör is elindíthatja a bevonat leválását a széleken, rendszeres gépi mosásnál pedig gyorsan úgy fog kinézni a serpenyő, mintha legalább tíz évet öregedett volna egy hét alatt.

