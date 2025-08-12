A legszebb szabadstrandok Budapesten és környékén, ha csobbannátok egyet

A nyári forróságban nincs is jobb annál, mint bepakolni egy törölközőt, egy hűtőtáskát és elindulni csobbanni valahová a természetbe. Sokan azt gondolják, hogy Budapest és környéke nem kínál igazán jó lehetőségeket a fürdőzésre – pedig ez koránt sincs így. A főváros közvetlen közelében több olyan szabadstrand is van, ahol ingyen lehet megmártózni, napozni, piknikezni vagy csak egyszerűen élvezni a vízparti nyugalmat. Íme a legszebb és legnépszerűbb helyek, ha vízparti kikapcsolódásra vágysz a város zajától nem túl messze.

Római-part – városi beach hangulat A Római-part klasszikus budapesti nyári célpont, és bár sokáig nem volt hivatalos fürdőhely, idén június utolsó hétvégéjétől ellenőrzött körülmények között is fürödhetünk itt a Dunában, mert megnyitott a szabadstrand. A Duna-part ezen szakaszán puha homokos rész, árnyékot adó fák és hosszú sétány várja a látogatókat. A part menti büfék, lángosozók és fröccsözők miatt különösen hangulatos, szinte balatoni érzést ad – csak itt a HÉV a vonat. Ha csobbansz, fontos, hogy figyeld az aktuális vízminőségi jelentéseket, és inkább sekélyebb részen maradj.

