A legfrissebb beauty trendek a New York-i Fashion Weekről

A New York-i Fashion Week nemcsak a ruhák, hanem a smink és haj világában is meghatározó. Az idei, 2026 tavaszi-nyári szezon hat látványos trendet mutatott be, amelyek kreatívak és viselhetőek a hétköznapokban is.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A New York-i Fashion Week mindig is meghatározó volt nemcsak a ruhák, de a smink és haj világában is – és az idei, 2026 tavaszi-nyári szezon sem volt kivétel. Hat látványos trend is megjelent a kifutókon, amelyek egyszerre kreatívak és viselhetőek a hétköznapokban is.

Pasztell szemhéjak – visszatérés a színekhez

A „no-makeup” minimalizmus után színesebb vizekre evezett a sminkvilág: a pasztell árnyalatok domináltak a szemeken – orchidea, levendula, zöldes moha, égkék – mind lágyan, finoman eloszlatva. Ennek a trendnek az újdonsága abban rejlik, hogy nem neonszínekkel dolgozik, hanem kifinomult és légies pasztellekkel, amelyek romantikus, álomszerű hatást keltenek.

Hogyan viseld?

Válassz egyetlen kiemelt pasztell árnyalatot, és dolgozd el finoman a szemhéjon, látványos kontúr nélkül. Párosítsd neutrális, fényes alappal, hogy ne legyen túlságosan festett az összhatás. Ha bátor vagy, használj színes műszempillát – például világoskéket vagy aranyat – hogy tovább emeld a hatást. Olvass még a témában A 7 kedvenc utazós táskánk: tartós, klasszikus, örök darabok Átlátszó tusvonal: Különlegesen visszafogott nyári sminktrend lépésről lépésre Leszoktam a manikűrösről és most így formázom a körmeimet itthon Ez a 7 legjobb női edzőcipő súlyzós edzésekhez és fitnesz órákhoz

A cikk folytatódik, lapozz!