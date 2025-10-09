A legfrissebb beauty trendek a New York-i Fashion Weekről

A New York-i Fashion Week mindig is meghatározó volt nemcsak a ruhák, de a smink és haj világában is – és az idei, 2026 tavaszi-nyári szezon sem volt kivétel. Hat látványos trend is megjelent a kifutókon, amelyek egyszerre kreatívak és viselhetőek a hétköznapokban is.
Pasztell szemhéjak – visszatérés a színekhez
A „no-makeup” minimalizmus után színesebb vizekre evezett a sminkvilág: a pasztell árnyalatok domináltak a szemeken – orchidea, levendula, zöldes moha, égkék – mind lágyan, finoman eloszlatva. Ennek a trendnek az újdonsága abban rejlik, hogy nem neonszínekkel dolgozik, hanem kifinomult és légies pasztellekkel, amelyek romantikus, álomszerű hatást keltenek.
Hogyan viseld?
Válassz egyetlen kiemelt pasztell árnyalatot, és dolgozd el finoman a szemhéjon, látványos kontúr nélkül. Párosítsd neutrális, fényes alappal, hogy ne legyen túlságosan festett az összhatás. Ha bátor vagy, használj színes műszempillát – például világoskéket vagy aranyat – hogy tovább emeld a hatást.
