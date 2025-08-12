A legfinomabb illatú 7 szobanövény – Nem lesz szükséged több illatosítóra!

A legfinomabb illatú 7 szobanövény – Nem lesz szükséged több illatosítóra!
istockphoto.com

Címlap / Otthon / Kert és terasz / A legfinomabb illatú 7 szobanövény – Nem lesz szükséged több illatosítóra!

Farkas Margaréta
Írta 2025.08.12.

Az illatos gyertyák és diffúzorok nagyszerűek, de az egyik legjobb módja annak, hogy finom illatot vigyél otthonodba, ha teljesen természetes megoldást választasz. A leghosszabb ideig tartó illatért hagyd ki a virágkompozíciót, és menj egyenesen a forráshoz. Válassz olyan szobanövényt, amely csodálatos illatot áraszt. Íme 7 szobanövény, amitől mennyeien fog illatozni az otthonod.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1. Ékes koszorúfutóka

Ez a menyasszonyi virágkedvenc jellegzetes jázmin illatáról ismert. Jól működik szobanövényként, mert világos, közvetett fényt igényel. „Ez a kisméretű, de illatos növény bármelyik helyiséget megtölti gyönyörű, könnyed illatával” — mondja Hanfei Niu, a NiuPlants tulajdonosa a Palmstreet növénypiactérről. „Ez a gyönyörű virág édes illatú illatot áraszt, ami finom és megnyugtató.” Ha többet szeretnél a virágzásból, futtasd fel valahova, így természetes formáját is jobban ki tudod emelni. A párás környezet (pl. időnkénti permetezés) és a rendszeres, de nem túl bőséges öntözés segít megőrizni virágainak intenzitását.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Az illatok ereje: Milyen hatással vannak érzelmeidre?

Az illatok ereje: Milyen hatással vannak érzelmeidre? ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK