A legfinomabb illatú 7 szobanövény – Nem lesz szükséged több illatosítóra!

1. Ékes koszorúfutóka
Ez a menyasszonyi virágkedvenc jellegzetes jázmin illatáról ismert. Jól működik szobanövényként, mert világos, közvetett fényt igényel. „Ez a kisméretű, de illatos növény bármelyik helyiséget megtölti gyönyörű, könnyed illatával” — mondja Hanfei Niu, a NiuPlants tulajdonosa a Palmstreet növénypiactérről. „Ez a gyönyörű virág édes illatú illatot áraszt, ami finom és megnyugtató.” Ha többet szeretnél a virágzásból, futtasd fel valahova, így természetes formáját is jobban ki tudod emelni. A párás környezet (pl. időnkénti permetezés) és a rendszeres, de nem túl bőséges öntözés segít megőrizni virágainak intenzitását.
