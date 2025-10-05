„A lányom úgy sminkel, mint egy vámpír” – Szülők, miről remélitek, hogy a gyerek majd kinövi?
Unsplash

Címlap / Életmód / Család / „A lányom úgy sminkel, mint egy...

„A lányom úgy sminkel, mint egy vámpír” – Szülők, miről remélitek, hogy a gyerek majd kinövi?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.05.

Minden gyerek életében vannak olyan korszakok, amelyeket a szülők remélnek, hogy kinőnek. Ezek a szokások néha megmosolyogtatóak, néha pedig igazi kihívást jelentenek.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Minden gyereknek van olyan korszaka, amivel kapcsolatban anya és apa drukkolnak, hogy mihamarabb maga mögött hagyja.

A hangyakórház

A négyéves fiam és az ötéves unokatestvére azt játsszák az udvaron, hogy „véletlenül” megsebeznek hangyákat, a sérülteket „kórházba” viszik, majd ott megállapítják, hogy sajnos a beteg menthetetlen és megölik. Utána eltemetik a rovart és még egy rövid imát is mondanak érte.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„A lányom úgy sminkel, mint egy vámpír” – Szülők, miről remélitek, hogy a gyerek majd kinövi?

„A lányom úgy sminkel, mint egy vámpír” – Szülők, miről remélitek, hogy a gyerek majd kinövi?
Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon

Komposztálás kert nélkül. Így csináld otthon vagy a teraszon
A fiókák 80 százaléka elpusztul. Ezt kell tenned, ha találtsz egyet

A fiókák 80 százaléka elpusztul. Ezt kell tenned, ha találtsz egyet
Tavaszi kihívások: ez a fejlődési lehetőség vár a számmisztika szerint

Tavaszi kihívások: ez a fejlődési lehetőség vár a számmisztika szerint
6 csillagjegy, aki mindig nyitott a változásokra

6 csillagjegy, aki mindig nyitott a változásokra
Az abortuszok 100 százalékát a férfiak okozzák. 10 érdekes gondolat az abortuszról

Az abortuszok 100 százalékát a férfiak okozzák. 10 érdekes gondolat az abortuszról
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK