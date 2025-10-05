„A lányom úgy sminkel, mint egy vámpír” – Szülők, miről remélitek, hogy a gyerek majd kinövi?

Minden gyerek életében vannak olyan korszakok, amelyeket a szülők remélnek, hogy kinőnek. Ezek a szokások néha megmosolyogtatóak, néha pedig igazi kihívást jelentenek.

Minden gyereknek van olyan korszaka, amivel kapcsolatban anya és apa drukkolnak, hogy mihamarabb maga mögött hagyja.

A hangyakórház

A négyéves fiam és az ötéves unokatestvére azt játsszák az udvaron, hogy „véletlenül” megsebeznek hangyákat, a sérülteket „kórházba” viszik, majd ott megállapítják, hogy sajnos a beteg menthetetlen és megölik. Utána eltemetik a rovart és még egy rövid imát is mondanak érte.

