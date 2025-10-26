Káprázatos: Ebből a himalájai faluból láthatod a világegyetemet
Hanle, egy elbűvölő falu az indiai Ladakh régióban, amely lenyűgöző éjszakai égboltjával vonzza az utazókat. A helyiek elkötelezettek a természet megőrzése mellett, és különleges élményeket kínálnak az asztroturizmus szerelmeseinek.

Az indiai Ladakh régió egyik legelbűvölőbb titka Hanle, egy apró falu a Himaláján, amely nemcsak földrajzi magasságával, hanem az égbolt varázsával is rabul ejti az utazókat. Itt, 5 290 méterrel a tengerszint felett, egy Holdhoz hasonló, kopár tájon olyan sötét, éjfekete égbolt tárul a szemünk elé, amely szinte az egész világegyetemet a lábunk elé teríti.

A BBC tudósítása szerint Hanle nem véletlenül kapta meg az egyik legmagasabb besorolást a sötétég-skálán: a Bortle-féle skálán „1-es” besorolású, azaz a legmélyebb, legtermészetesebb sötétség birodalma. Évente mintegy 270 derült éjszakán figyelhető meg a csillagok elképesztő tánca, miközben a helyiek gondoskodnak róla, hogy a mesterséges fény ne rontsa el a látványt.

Egy természetes csoda védelmében

Hanle nem pusztán egy hely a térképen, hanem egy élmény, amely lassan megváltoztatja az emberek szemléletét a sötétségről és a természet megőrzéséről. Ahogy a BBC tudósítója írja:

„Mintha valaki egy árnyjátékos vásznát görgetné ki lassan, és a sötétkék égbolton sorra pattannának elő a csillagok. Tátott szájjal néztem, ahogy fölöttem végignyúlik a Tejút.”

Hanle lakói tisztában vannak a hely értékével, ezért minden este napnyugtakor lekapcsolják a villanyt, és 23:00 után megszűnik az áramszolgáltatás. Ez az elkötelezettség az egyik legszebb példája annak, hogy miként lehet harmóniában élni a természettel. Többen sötétítőfüggönyöket, lámpabúrákat és meleg fényű égőket szereltek fel otthonaikban, hogy a fényszennyezést minimalizálják.

Káprázatos: Ebből a himalájai faluból láthatod a világegyetemet

