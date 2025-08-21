A fodrászod valószínűleg nem fogja megmondani, de ez a 10 dolog nagyon zavarja
Farkas Margaréta
Írta 2025.08.21.

Hacsak nem volt már korábban valamilyen kellemetlen vagy traumatikus élményed a fodrásznál, a szalonlátogatás általában olyasmi, amit mindannyian várunk. Mindegy, hogy egy egyszerű igazításra vagy egy teljes szivárványszínű festésre jelentkeztél, ilyenkor hátradőlhetsz, élvezheted a fejbőrmasszázst, beszélgethetsz és a végén a legjobb formádban távozhatsz. Persze, amíg te lazítasz, a fodrászod dolgozik, de abban egyetérthetünk, hogy neki is jár, hogy minden vendége kellemes, többnyire stresszmentes élményt nyújtson.

Sokan igyekeznek a fodrász munkáját könnyebbé tenni, apróságokkal segíteni előtte, közben vagy utána. Csakhogy lehet, hogy ezek a „segítő” gesztusok pont az ellenkező hatást váltják ki és a fodrász titokban nagyon nem örül nekik. Íme 10 dolog, amit talán jó szándékkal csinálsz, de a fodrászod legszívesebben megkérne, hogy ne tedd.

1. Kedves gesztus egy kis kávéval

Kávét felajánlani mindig kedves gesztus, de ha emiatt 20 perccel korábban el kell indulnod az ellenkező irányba, miközben már amúgy is késésben vagy, az inkább stresszt okoz. Az utolsó pillanatban érkező „Hozzak kávét?” üzenet inkább szorongást kelt a fodrászodban. Ilyenkor csak arra tud gondolni, hogy oda fogsz érni egyáltalán az időpontra?

istockphoto.com

2. Zsíros vagy erősen kondicionált hajjal érkezés

Ha csak vágásra mész, akár ugorhatsz is a következő pontra. Ha azonban festésről van szó, a többnapos, zsíros haj nem segít, sőt, ez tévhit. A hajon lévő olajos réteg megakadályozza, hogy a festék vagy a szőkítő megfelelően hatoljon be. Ugyanez igaz a túl sok hajban hagyott ápolóra is. A legjobb, ha festés előtt 2-3 nappal normálisan megmosod a hajad.

istockphoto.com

3. Beülsz a székbe magadtól

Tiffanie Richards mesterfodrászt a legjobban az idegesíti, ha a vendég magától leül a székre, még akkor is, ha épp már majdnem befejezte az előző vendéget. Ez megzavarja a munkamenetet, sőt a korábbi vendég élményéből is elvehet.

istockphoto.com

